https://ria.ru/20241211/posolstvo-1988582767.html

Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года

Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года - РИА Новости, 11.12.2024

Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года

Катар в ближайшее время откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто в этой стране с начала конфликта, сообщил Катарскому агентству новостей QNA... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:50

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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Катар в ближайшее время откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто в этой стране с начала конфликта, сообщил Катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Посольство Катара возобновит работу в Сирии в скором времени после завершения необходимых процедур", - сказал он.По его словам, возобновление работы дипмиссии "укрепит координацию с соответствующими сторонами, чтобы облегчить поступление гуманитарной помощи сирийскому народу через воздушный коридор".Во вторник аль-Ансари сообщил журналистам, что Катар начал доставлять гумпомощь в Сирию через Турцию.Посольство Катара в Дамаске было закрыто с 2011 года, когда эмират разорвал дипотношения с правительством Башара Асада из-за жестких подавлений народных выступлений.

https://ria.ru/20241208/katar-1988014800.html

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катар

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в мире, катар, сирия