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Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года - РИА Новости, 11.12.2024
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12:50 11.12.2024 (обновлено: 12:59 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/posolstvo-1988582767.html
Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года
Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года - РИА Новости, 11.12.2024
Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года
Катар в ближайшее время откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто в этой стране с начала конфликта, сообщил Катарскому агентству новостей QNA... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:50
2024-12-11T12:59
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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Катар в ближайшее время откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто в этой стране с начала конфликта, сообщил Катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Посольство Катара возобновит работу в Сирии в скором времени после завершения необходимых процедур", - сказал он.По его словам, возобновление работы дипмиссии "укрепит координацию с соответствующими сторонами, чтобы облегчить поступление гуманитарной помощи сирийскому народу через воздушный коридор".Во вторник аль-Ансари сообщил журналистам, что Катар начал доставлять гумпомощь в Сирию через Турцию.Посольство Катара в Дамаске было закрыто с 2011 года, когда эмират разорвал дипотношения с правительством Башара Асада из-за жестких подавлений народных выступлений.
https://ria.ru/20241208/katar-1988014800.html
https://ria.ru/20241210/siriya-1988268990.html
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в мире, катар, сирия
В мире, Катар, Сирия
Катар откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года

МИД: Катар в ближайшее время откроет посольство в Сирии, закрытое с 2011 года

© iStock.com / Zhora KochegarovДамаск, Сирия
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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ДОХА, 11 дек - РИА Новости. Катар в ближайшее время откроет свое посольство в Сирии, которое было закрыто в этой стране с начала конфликта, сообщил Катарскому агентству новостей QNA официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
"Посольство Катара возобновит работу в Сирии в скором времени после завершения необходимых процедур", - сказал он.
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По его словам, возобновление работы дипмиссии "укрепит координацию с соответствующими сторонами, чтобы облегчить поступление гуманитарной помощи сирийскому народу через воздушный коридор".
Во вторник аль-Ансари сообщил журналистам, что Катар начал доставлять гумпомощь в Сирию через Турцию.
Посольство Катара в Дамаске было закрыто с 2011 года, когда эмират разорвал дипотношения с правительством Башара Асада из-за жестких подавлений народных выступлений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
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