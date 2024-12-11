https://ria.ru/20241211/politsiya-1988640584.html

В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка

В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка - РИА Новости, 11.12.2024

В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка

Полиция в Калужской области сняла с крыши многоэтажного дома подростка, увидев в соцсетях видеотрансляцию, которую он вел, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:05

2024-12-11T17:05

2024-12-11T17:05

происшествия

калужская область

козельский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Полиция в Калужской области сняла с крыши многоэтажного дома подростка, увидев в соцсетях видеотрансляцию, которую он вел, сообщило УМВД по региону. Инцидент произошел в Козельском районе области. "Начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Козельский" старший лейтенант полиции Елена Новикова, находясь на рабочем месте, в ходе мониторинга сети интернет увидела в одной из социальных сетей видеотрансляцию, которую вёл подросток. Ребёнок находился на крыше многоэтажного дома… и высказывал намерение совершить опасные для себя действия", - говорится в сообщении. По кадрам из видео Елена Новикова быстро определила адрес высотки и сообщила о происходящем в дежурную часть, а также майору полиции Сергею Котову – начальнику отделения полиции, которое находится неподалёку от места происшествия. "Страж правопорядка в считанные минуты доехал до указанной ему многоэтажки и поднялся на крышу, где обнаружил подростка. Увидев полицейского и переговорив с ним, ребёнок самостоятельно спустился в подъезд, после чего был передан Сергеем Котовым родителям", - информирует УМВД.

https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html

https://ria.ru/20241203/podrostok-1987020478.html

калужская область

козельский район

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происшествия, калужская область, козельский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)