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В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка - РИА Новости, 11.12.2024
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17:05 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/politsiya-1988640584.html
В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка
В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка - РИА Новости, 11.12.2024
В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка
Полиция в Калужской области сняла с крыши многоэтажного дома подростка, увидев в соцсетях видеотрансляцию, которую он вел, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:05
2024-12-11T17:05
происшествия
калужская область
козельский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Полиция в Калужской области сняла с крыши многоэтажного дома подростка, увидев в соцсетях видеотрансляцию, которую он вел, сообщило УМВД по региону. Инцидент произошел в Козельском районе области. "Начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Козельский" старший лейтенант полиции Елена Новикова, находясь на рабочем месте, в ходе мониторинга сети интернет увидела в одной из социальных сетей видеотрансляцию, которую вёл подросток. Ребёнок находился на крыше многоэтажного дома… и высказывал намерение совершить опасные для себя действия", - говорится в сообщении. По кадрам из видео Елена Новикова быстро определила адрес высотки и сообщила о происходящем в дежурную часть, а также майору полиции Сергею Котову – начальнику отделения полиции, которое находится неподалёку от места происшествия. "Страж правопорядка в считанные минуты доехал до указанной ему многоэтажки и поднялся на крышу, где обнаружил подростка. Увидев полицейского и переговорив с ним, ребёнок самостоятельно спустился в подъезд, после чего был передан Сергеем Котовым родителям", - информирует УМВД.
https://ria.ru/20241207/vladivostok-1987891585.html
https://ria.ru/20241203/podrostok-1987020478.html
калужская область
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происшествия, калужская область, козельский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Калужская область, Козельский район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Калужской области полиция сняла с крыши многоэтажки подростка

Калужская полиция, увидев трансляцию, сняла с крыши многоэтажки подростка

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Полиция в Калужской области сняла с крыши многоэтажного дома подростка, увидев в соцсетях видеотрансляцию, которую он вел, сообщило УМВД по региону.
Инцидент произошел в Козельском районе области.
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"Начальник отделения по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России "Козельский" старший лейтенант полиции Елена Новикова, находясь на рабочем месте, в ходе мониторинга сети интернет увидела в одной из социальных сетей видеотрансляцию, которую вёл подросток. Ребёнок находился на крыше многоэтажного дома… и высказывал намерение совершить опасные для себя действия", - говорится в сообщении.
По кадрам из видео Елена Новикова быстро определила адрес высотки и сообщила о происходящем в дежурную часть, а также майору полиции Сергею Котову – начальнику отделения полиции, которое находится неподалёку от места происшествия.
"Страж правопорядка в считанные минуты доехал до указанной ему многоэтажки и поднялся на крышу, где обнаружил подростка. Увидев полицейского и переговорив с ним, ребёнок самостоятельно спустился в подъезд, после чего был передан Сергеем Котовым родителям", - информирует УМВД.
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ПроисшествияКалужская областьКозельский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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