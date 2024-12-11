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Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления - РИА Новости, 11.12.2024
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09:35 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pogoda-1988550039.html
Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления
Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления - РИА Новости, 11.12.2024
Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления
Атмосферное давление в Москве в предстоящие выходные за 24 часа понизится более чем на 15 единиц, это продолжится и в понедельник, его показатель войдет в число РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:35
2024-12-11T09:35
общество
москва
черное море
финский залив
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в предстоящие выходные за 24 часа понизится более чем на 15 единиц, это продолжится и в понедельник, его показатель войдет в число 7 самых низких для этой даты декабря, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале. "Предстоящие выходные дни, 14 и 15 декабря, станут настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей. В эти дни произойдет быстрая смена синоптических процессов. В субботу погоду в Москве и области будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем, а в воскресенье на вахту погоды заступит компактный циклон с Финского залива. За 24 часа атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Падение давления продолжится и в понедельник, оно достигнет 976 гПа, и войдет в число 7 самых низких для этой даты декабря", - написала синоптик. Она уточнила, что перепады атмосферного давления будут сопровождать изменения температурного режима. Резкие колебания этих метеопараметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, вызвать спазмы сосудов головного мозга. Даже вполне здоровые люди ощутят дискомфорт и головную боль.
https://ria.ru/20240206/davlenie-1925680869.html
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общество, москва, черное море, финский залив, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Черное море, Финский залив, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

Позднякова: в Москве в выходные давление упадет более чем на 15 единиц за 24 ч

CC BY 2.0 / David Martyn Hunt / BarometerБарометр
Барометр - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / David Martyn Hunt / Barometer
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Атмосферное давление в Москве в предстоящие выходные за 24 часа понизится более чем на 15 единиц, это продолжится и в понедельник, его показатель войдет в число 7 самых низких для этой даты декабря, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
"Предстоящие выходные дни, 14 и 15 декабря, станут настоящим испытанием для пожилых и метеозависимых людей. В эти дни произойдет быстрая смена синоптических процессов. В субботу погоду в Москве и области будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем, а в воскресенье на вахту погоды заступит компактный циклон с Финского залива. За 24 часа атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Падение давления продолжится и в понедельник, оно достигнет 976 гПа, и войдет в число 7 самых низких для этой даты декабря", - написала синоптик.
Она уточнила, что перепады атмосферного давления будут сопровождать изменения температурного режима. Резкие колебания этих метеопараметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, вызвать спазмы сосудов головного мозга. Даже вполне здоровые люди ощутят дискомфорт и головную боль.
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