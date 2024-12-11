https://ria.ru/20241211/pogoda-1988541227.html

Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму

Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму - РИА Новости, 11.12.2024

Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму

Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:27

2024-12-11T07:27

2024-12-11T07:27

общество

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Первая декада декабря в Москве оказалась тёплой, её средняя температура воздуха составила минус 1,8 градуса, что на 1,7 градуса выше климатической нормы. Из прошедших десяти дней лишь два имели отрицательную температурную аномалию. Разброс температур составил от минус 6,5 градуса 6 декабря до плюс 2 градусов 1 декабря", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в городе выпало 25 миллиметров осадков или 49% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 19 сантиметров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, михаил леус, погода