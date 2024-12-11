https://ria.ru/20241211/pogoda-1988541227.html
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму - РИА Новости, 11.12.2024
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:27
2024-12-11T07:27
2024-12-11T07:27
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767518_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_fe2478985d63d040b2520a0672c278e2.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Первая декада декабря в Москве оказалась тёплой, её средняя температура воздуха составила минус 1,8 градуса, что на 1,7 градуса выше климатической нормы. Из прошедших десяти дней лишь два имели отрицательную температурную аномалию. Разброс температур составил от минус 6,5 градуса 6 декабря до плюс 2 градусов 1 декабря", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в городе выпало 25 миллиметров осадков или 49% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 19 сантиметров.
https://ria.ru/20241206/noch-1987647465.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154976/75/1549767518_353:0:2928:1931_1920x0_80_0_0_cb962963378ea92a3447068817c165d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму
Температура первой декады декабря в Москве превысила норму на 1,7 градуса