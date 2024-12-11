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Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму - РИА Новости, 11.12.2024
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07:27 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pogoda-1988541227.html
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму - РИА Новости, 11.12.2024
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:27
2024-12-11T07:27
общество
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Первая декада декабря в Москве оказалась тёплой, её средняя температура воздуха составила минус 1,8 градуса, что на 1,7 градуса выше климатической нормы. Из прошедших десяти дней лишь два имели отрицательную температурную аномалию. Разброс температур составил от минус 6,5 градуса 6 декабря до плюс 2 градусов 1 декабря", - рассказал Леус. Синоптик отметил, что в городе выпало 25 миллиметров осадков или 49% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 19 сантиметров.
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общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила норму

Температура первой декады декабря в Москве превысила норму на 1,7 градуса

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрохожие на улицах Москвы
Прохожие на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Средняя температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.
"Первая декада декабря в Москве оказалась тёплой, её средняя температура воздуха составила минус 1,8 градуса, что на 1,7 градуса выше климатической нормы. Из прошедших десяти дней лишь два имели отрицательную температурную аномалию. Разброс температур составил от минус 6,5 градуса 6 декабря до плюс 2 градусов 1 декабря", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в городе выпало 25 миллиметров осадков или 49% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 19 сантиметров.
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