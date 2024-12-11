https://ria.ru/20241211/podolsk-1988527472.html

В Подольске ликвидировали открытое горение в школе

В Подольске ликвидировали открытое горение в школе - РИА Новости, 11.12.2024

В Подольске ликвидировали открытое горение в школе

Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелась школа, ликвидировано, сообщили в ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:35

2024-12-11T02:35

2024-12-11T02:35

происшествия

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелась школа, ликвидировано, сообщили в ГУМЧС России по Московской области. О пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, на улице Февральской, 30, ведомство сообщало в ночь на среду. По этому адресу расположена школа №6. В 23.55 мск пожар, по данным ГУМЧС, был локализован на площади 770 квадратных метров. "В 1.51 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства на сайте.

https://ria.ru/20241210/pozhar-1988315073.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье)