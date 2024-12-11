https://ria.ru/20241211/podolsk-1988527472.html
В Подольске ликвидировали открытое горение в школе
В Подольске ликвидировали открытое горение в школе - РИА Новости, 11.12.2024
В Подольске ликвидировали открытое горение в школе
Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелась школа, ликвидировано, сообщили в ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:35
2024-12-11T02:35
2024-12-11T02:35
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Открытое горение в подмосковном Подольске, где загорелась школа, ликвидировано, сообщили в ГУМЧС России по Московской области. О пожаре в нежилом здании в городском округе Подольск, на улице Февральской, 30, ведомство сообщало в ночь на среду. По этому адресу расположена школа №6. В 23.55 мск пожар, по данным ГУМЧС, был локализован на площади 770 квадратных метров. "В 1.51 мск - ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье)
В Подольске ликвидировали открытое горение в школе
ГУМЧС: открытое горение в Подольске, где загорелась школа, ликвидировали