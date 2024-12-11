https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988579054.html

Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье

Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024

Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье

Более 400 школьников посетили бесплатные экскурсии в Подмосковье, среди них: активисты детских общественных организаций, обучающиеся с высокими академическими... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:35

2024-12-11T12:35

2024-12-11T12:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

красногорск

королев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730150524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36974ecdb0f245249b7d9aa18ce7d8e4.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 400 школьников посетили бесплатные экскурсии в Подмосковье, среди них: активисты детских общественных организаций, обучающиеся с высокими академическими результатами, а также дети из семей в трудной жизненной ситуации и дети, чьи родители несут службу в зоне СВО, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Обучающиеся Красногорска посетили Музей-заповедник "Архангельское", узнали об истории усадьбы, посмотрели Каретную галерею князей Юсуповых и прогулялись по Императорским аллеям. Ребята также побывали в Музее техники Вадима Задорожного. Учащиеся из Королева создали подносы на Жостовской фабрике, познакомились с промыслом и узнали об истории, а также о всех этапах и процессах производства. Школьники Балашихи ознакомились со всеми процессами производства мороженого в Богородском хладокомбинате, а после чего приняли участие в интерактивной программе и получили сладкие подарки. Также школьники посетили и многие другие музеи региона. В ведомстве сообщили, что бесплатные экскурсии были реализованы в рамках выделенной субсидии на организацию экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями.

https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988572694.html

https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988549786.html

московская область (подмосковье)

красногорск

королев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), красногорск, королев