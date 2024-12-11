https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988579054.html
Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье
Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024
Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье
Более 400 школьников посетили бесплатные экскурсии в Подмосковье, среди них: активисты детских общественных организаций, обучающиеся с высокими академическими... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:35
2024-12-11T12:35
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 400 школьников посетили бесплатные экскурсии в Подмосковье, среди них: активисты детских общественных организаций, обучающиеся с высокими академическими результатами, а также дети из семей в трудной жизненной ситуации и дети, чьи родители несут службу в зоне СВО, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Обучающиеся Красногорска посетили Музей-заповедник "Архангельское", узнали об истории усадьбы, посмотрели Каретную галерею князей Юсуповых и прогулялись по Императорским аллеям. Ребята также побывали в Музее техники Вадима Задорожного. Учащиеся из Королева создали подносы на Жостовской фабрике, познакомились с промыслом и узнали об истории, а также о всех этапах и процессах производства. Школьники Балашихи ознакомились со всеми процессами производства мороженого в Богородском хладокомбинате, а после чего приняли участие в интерактивной программе и получили сладкие подарки. Также школьники посетили и многие другие музеи региона. В ведомстве сообщили, что бесплатные экскурсии были реализованы в рамках выделенной субсидии на организацию экскурсий и путешествий с культурно-познавательными целями.
https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988572694.html
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московская область (подмосковье), красногорск, королев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Красногорск, Королев
Свыше 400 школьников побывали на бесплатных экскурсиях в Подмосковье
Более 400 учащихся съездили на бесплатные экскурсии в Московской области