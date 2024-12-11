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Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2024
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Новости Подмосковья
 
12:05 11.12.2024 (обновлено: 13:30 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988572694.html
Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья
Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2024
Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья
Комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнили ветеринарным надзором на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:05
2024-12-11T13:30
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнили ветеринарным надзором на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко: все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что комплексный сервис охватывает 45 видов надзора и более 6 тысяч форм документов. С момента запуска в мае 2022 года им воспользовались более 32 тысяч раз. Комплексный сервис размещен на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Воспользоваться им можно бесплатно. Все заявки с регионального портала направляются в Единую государственную информационную систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности региона и обрабатываются уполномоченными органами, среди которых 15 ведомств и 57 муниципальных образований Подмосковья.
https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988549786.html
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), твой бизнес – новости
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Твой бизнес – новости
Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья

В Подмосковье комплексный сервис для бизнеса дополнили ветеринарным контролем

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкХозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре
Хозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Хозяин со своим питомцем во время осмотра в ветеринарном центре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнили ветеринарным надзором на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко: все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что комплексный сервис охватывает 45 видов надзора и более 6 тысяч форм документов. С момента запуска в мае 2022 года им воспользовались более 32 тысяч раз.
Комплексный сервис размещен на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Воспользоваться им можно бесплатно.
Все заявки с регионального портала направляются в Единую государственную информационную систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности региона и обрабатываются уполномоченными органами, среди которых 15 ведомств и 57 муниципальных образований Подмосковья.
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