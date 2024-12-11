https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988572694.html

Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья

Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья - РИА Новости, 11.12.2024

Ветеринарный контроль для бизнеса стал доступен на регпортпале Подмосковья

Комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнили ветеринарным надзором на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:05

2024-12-11T12:05

2024-12-11T13:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

твой бизнес – новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790663997_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_f0bee31040a108815a755671cff98244.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Комплексный сервис для взаимодействия бизнеса с органами контроля дополнили ветеринарным надзором на регпортале Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Еще одна бизнес-сфера получила возможность в электронном виде обмениваться документами с контролирующими органами и в онлайн-режиме записываться на консультации и профилактические визиты. Это удобно и легко: все функции доступны в личном кабинете на портале госуслуг Подмосковья", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что комплексный сервис охватывает 45 видов надзора и более 6 тысяч форм документов. С момента запуска в мае 2022 года им воспользовались более 32 тысяч раз. Комплексный сервис размещен на регпортале в разделе "Бизнесу" – "Контрольно-надзорная деятельность". Воспользоваться им можно бесплатно. Все заявки с регионального портала направляются в Единую государственную информационную систему обеспечения контрольно-надзорной деятельности региона и обрабатываются уполномоченными органами, среди которых 15 ведомств и 57 муниципальных образований Подмосковья.

https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988549786.html

https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988484594.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), твой бизнес – новости