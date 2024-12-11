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Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024
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Новости Подмосковья
 
09:30 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988549786.html
Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье
Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024
Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье
В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело", призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:30
2024-12-11T09:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело", призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. В этом году премия пройдет в 12-й раз. Ее цель — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, социально значимых проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. К участию приглашаются военнослужащие СВО, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтеры. "Добрые дела объединяют наше Подмосковье – всех, кто помогает бойцам и их семьям, трудится в народном ВПК, собирает и отвозит гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело – выручают, спасают, рискуя собственной жизнью, или просто изо дня в день оказывают внимание и заботу. Все эти поступки и добрые дела требуют особого мужества, трудолюбия, самоотдачи. Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12-й раз проводим нашу региональную премию. Очень важно, чтобы каждый победитель продолжал свое благородное дело, чувствовал нашу поддержку и вдохновлял других", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Премия присуждается в двух номинациях: "Доброе дело" и "Доброе дело. Народный ВПК". В рамках первой номинации будут отмечены герои спецоперации, члены их семей, волонтеры и просто неравнодушные жители, которые реализуют гуманитарные проекты для поддержки СВО, социальные инициативы, направленные на развитие Подмосковья и помощь тем, кто в ней нуждается. "Доброе дело. Народный ВПК" — это специальная номинация для тех, кто своими руками производит специализированные технические средства, а также элементы экипировки для участников СВО. Призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей. Премию получат 70 победителей. Подать заявку на участие можно с 11 по 17 декабря 2024 года. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, на почту придет письмо с подтверждением, затем заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе "Участники". Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа от пяти человек. Проекты будет оценивать экспертное жюри. В него войдут известные и выдающиеся деятели в области военного дела, искусства, культуры, образования, медицины и спорта. Заключительный этап – торжественное награждение победителей. Оно состоится в декабре в Доме правительства Московской области.
https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988484594.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье

В Московской области стартовал прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело"

© Фото : Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье
Прием заявок на премию Мы рядом. Доброе дело стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело", призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
В этом году премия пройдет в 12-й раз. Ее цель — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, социально значимых проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. К участию приглашаются военнослужащие СВО, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтеры.
"Добрые дела объединяют наше Подмосковье – всех, кто помогает бойцам и их семьям, трудится в народном ВПК, собирает и отвозит гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело – выручают, спасают, рискуя собственной жизнью, или просто изо дня в день оказывают внимание и заботу. Все эти поступки и добрые дела требуют особого мужества, трудолюбия, самоотдачи. Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12-й раз проводим нашу региональную премию. Очень важно, чтобы каждый победитель продолжал свое благородное дело, чувствовал нашу поддержку и вдохновлял других", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Премия присуждается в двух номинациях: "Доброе дело" и "Доброе дело. Народный ВПК".
В рамках первой номинации будут отмечены герои спецоперации, члены их семей, волонтеры и просто неравнодушные жители, которые реализуют гуманитарные проекты для поддержки СВО, социальные инициативы, направленные на развитие Подмосковья и помощь тем, кто в ней нуждается.
"Доброе дело. Народный ВПК" — это специальная номинация для тех, кто своими руками производит специализированные технические средства, а также элементы экипировки для участников СВО.
Призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей. Премию получат 70 победителей.
Подать заявку на участие можно с 11 по 17 декабря 2024 года. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, на почту придет письмо с подтверждением, затем заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе "Участники". Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа от пяти человек.
Проекты будет оценивать экспертное жюри. В него войдут известные и выдающиеся деятели в области военного дела, искусства, культуры, образования, медицины и спорта.
Заключительный этап – торжественное награждение победителей. Оно состоится в декабре в Доме правительства Московской области.
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Предпринимателям Подмосковья увеличили поддержку на 390 млн рублей
10 декабря, 18:37
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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