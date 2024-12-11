https://ria.ru/20241211/podmoskove-1988549786.html

Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье

Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье - РИА Новости, 11.12.2024

Прием заявок на премию "Мы рядом. Доброе дело" стартовал в Подмосковье

В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело", призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:30

2024-12-11T09:30

2024-12-11T09:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Подмосковье начался прием заявок на премию губернатора "Мы рядом. Доброе дело", призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области. В этом году премия пройдет в 12-й раз. Ее цель — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, социально значимых проектов, реализующихся на территории Подмосковья, а также сохранение и укрепление территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации. К участию приглашаются военнослужащие СВО, члены семей погибших героев, общественные деятели и волонтеры. "Добрые дела объединяют наше Подмосковье – всех, кто помогает бойцам и их семьям, трудится в народном ВПК, собирает и отвозит гуманитарную помощь на линию боевого соприкосновения. У нас много неравнодушных жителей, которые в трудной ситуации стремятся быть рядом с теми, кому тяжело – выручают, спасают, рискуя собственной жизнью, или просто изо дня в день оказывают внимание и заботу. Все эти поступки и добрые дела требуют особого мужества, трудолюбия, самоотдачи. Мы хотим поддержать самых активных, вовлеченных в жизнь Подмосковья и нашей страны людей. Для этого уже в 12-й раз проводим нашу региональную премию. Очень важно, чтобы каждый победитель продолжал свое благородное дело, чувствовал нашу поддержку и вдохновлял других", — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Премия присуждается в двух номинациях: "Доброе дело" и "Доброе дело. Народный ВПК". В рамках первой номинации будут отмечены герои спецоперации, члены их семей, волонтеры и просто неравнодушные жители, которые реализуют гуманитарные проекты для поддержки СВО, социальные инициативы, направленные на развитие Подмосковья и помощь тем, кто в ней нуждается. "Доброе дело. Народный ВПК" — это специальная номинация для тех, кто своими руками производит специализированные технические средства, а также элементы экипировки для участников СВО. Призовой фонд этого года - 80 миллионов рублей. Премию получат 70 победителей. Подать заявку на участие можно с 11 по 17 декабря 2024 года. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф, на почту придет письмо с подтверждением, затем заполнить анкету: рассказать о реализованной инициативе или героическом поступке, указать заслуги, достижения и результаты деятельности, прикрепить необходимые документы. После модерации на соответствие информация будет опубликована в разделе "Участники". Подать заявку может не только автор проекта или герой, но и его законный представитель или группа от пяти человек. Проекты будет оценивать экспертное жюри. В него войдут известные и выдающиеся деятели в области военного дела, искусства, культуры, образования, медицины и спорта. Заключительный этап – торжественное награждение победителей. Оно состоится в декабре в Доме правительства Московской области.

https://ria.ru/20241210/podmoskove-1988484594.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев