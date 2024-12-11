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В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа - РИА Новости, 11.12.2024
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12:20 11.12.2024 (обновлено: 12:28 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/pmr-1988575653.html
В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа
В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа - РИА Новости, 11.12.2024
В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в новом году есть шансы на продолжение поставок российского природного РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:20
2024-12-11T12:28
турецкий поток
молдавия
украина
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в новом году есть шансы на продолжение поставок российского природного газа и этот газ может быть поставлен через "Турецкий поток"."До 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии. Шансы, что здравый смысл возобладает и поставки газа будут сохранены, есть... Проблемы с поставками газа могут возникнуть с 1 января, после истечения срока действия контракта на транзит через Украину. На территорию Приднестровья газ может быть поставлен по двум направлениям: через Украину или через так называемый "Турецкий поток" со стороны Молдавии. Возможность поставок есть, договоренности нет", - сказал Красносельский на чрезвычайном заседании парламента региона.По его словам, власти Приднестровья работали по этой проблеме со всеми вовлеченными сторонами. "Ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. Со стороны должностных лиц Молдовы нет активности в решении этой проблемы", - уточнил Красносельский."У нас будет сложнейшая ситуация в случае прекращения поставок природного газа. Но мы всегда были надежным поставщиком электроэнергии в Молдову. Кто-то должен подумать о гражданах Молдовы, и этот вопрос нужно решать, а не обвинять в проблемах другие страны", - сказал приднестровский лидер.Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании 11 декабря утвердил указ Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения.
https://ria.ru/20241208/sanktsii-1987929852.html
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турецкий поток, молдавия, украина, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, в мире
Турецкий поток, Молдавия, Украина, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, В мире
В ПМР предложили "Турецкий поток" для поставок российского газа

Красносельский: газ из РФ может быть поставлен в ПМР через "Турецкий поток"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк"Турецкий поток"
Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"Турецкий поток". Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил, что в новом году есть шансы на продолжение поставок российского природного газа и этот газ может быть поставлен через "Турецкий поток".
"До 31 декабря вопрос может быть в подвешенном состоянии. Шансы, что здравый смысл возобладает и поставки газа будут сохранены, есть... Проблемы с поставками газа могут возникнуть с 1 января, после истечения срока действия контракта на транзит через Украину. На территорию Приднестровья газ может быть поставлен по двум направлениям: через Украину или через так называемый "Турецкий поток" со стороны Молдавии. Возможность поставок есть, договоренности нет", - сказал Красносельский на чрезвычайном заседании парламента региона.
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По его словам, власти Приднестровья работали по этой проблеме со всеми вовлеченными сторонами. "Ни Россия, ни Украина не желают препятствовать поставкам газа в Приднестровье. Со стороны должностных лиц Молдовы нет активности в решении этой проблемы", - уточнил Красносельский.
"У нас будет сложнейшая ситуация в случае прекращения поставок природного газа. Но мы всегда были надежным поставщиком электроэнергии в Молдову. Кто-то должен подумать о гражданах Молдовы, и этот вопрос нужно решать, а не обвинять в проблемах другие страны", - сказал приднестровский лидер.
Парламент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики на внеочередном заседании 11 декабря утвердил указ Красносельского о введении в республике на 30 суток чрезвычайного экономического положения.
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Турецкий потокМолдавияУкраинаПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийВ мире
 
 
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