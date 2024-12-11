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В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию - РИА Новости, 11.12.2024
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14:55 11.12.2024 (обновлено: 15:03 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/peskov-1988612383.html
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию - РИА Новости, 11.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию
Никаких конкретных планов по возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию сейчас нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:55
2024-12-11T15:03
турция
владимир путин
в мире
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Никаких конкретных планов по возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию сейчас нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Конкретно про визит, сейчас нет никаких конкретных прикидок", – сказал Песков.
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турция, владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия
Турция, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию

Песков заявил, что конкретных планов по визиту Путина в Турцию сейчас нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Никаких конкретных планов по возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию сейчас нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Конкретно про визит, сейчас нет никаких конкретных прикидок", – сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в мире
8 декабря, 21:49
 
ТурцияВладимир ПутинВ миреДмитрий ПесковРоссия
 
 
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