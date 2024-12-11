https://ria.ru/20241211/peskov-1988612383.html
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию - РИА Новости, 11.12.2024
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию
Никаких конкретных планов по возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию сейчас нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:55
2024-12-11T14:55
2024-12-11T15:03
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Никаких конкретных планов по возможному визиту президента РФ Владимира Путина в Турцию сейчас нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Конкретно про визит, сейчас нет никаких конкретных прикидок", – сказал Песков.
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турция, владимир путин, в мире, дмитрий песков, россия
Турция, Владимир Путин, В мире, Дмитрий Песков, Россия
В Кремле ответили на вопрос о планах Путина посетить Турцию
Песков заявил, что конкретных планов по визиту Путина в Турцию сейчас нет