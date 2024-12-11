https://ria.ru/20241211/peskov-1988579193.html

В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными

В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными - РИА Новости, 11.12.2024

В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными

Вопросы обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии носят первостепенное значение для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:35

2024-12-11T12:35

2024-12-11T13:26

в мире

россия

москва

башар асад

дмитрий песков

обострение ситуации в сирии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988581154_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_8fb680eded1a27b747168bb602f9ed6f.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии носят первостепенное значение для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Там находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение", — сказал он.Песков подчеркнул, что Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии, чтобы можно было говорить о переводе ситуации в законное русло.Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что спецоперация на Украине способствовала ослаблению позиций России на Ближнем Востоке, пресс-секретарь президента указал на необходимость исходить из реалий, которые складываются "на земле". Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения Сирии заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками сирийского конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские власти находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.Как сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988477724.html

https://ria.ru/20241210/lvova-belova-1988475421.html

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024