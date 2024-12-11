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В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными - РИА Новости, 11.12.2024
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12:35 11.12.2024 (обновлено: 13:26 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/peskov-1988579193.html
В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными
В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными - РИА Новости, 11.12.2024
В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными
Вопросы обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии носят первостепенное значение для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:35
2024-12-11T13:26
в мире
россия
москва
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии носят первостепенное значение для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Там находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение", — сказал он.Песков подчеркнул, что Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии, чтобы можно было говорить о переводе ситуации в законное русло.Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что спецоперация на Украине способствовала ослаблению позиций России на Ближнем Востоке, пресс-секретарь президента указал на необходимость исходить из реалий, которые складываются "на земле". Смена власти в СирииС конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения Сирии заявили, что установили контроль над страной.Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками сирийского конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские власти находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.Как сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
https://ria.ru/20241210/siriya-1988477724.html
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в мире, россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле назвали вопросы безопасности россиян в Сирии первостепенными

Песков назвал безопасность российских граждан в Сирии первостепенной

© Getty Images / dia images/Ugur YildirimПредставители вооруженной оппозиции в Дамаске
Представители вооруженной оппозиции в Дамаске - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / dia images/Ugur Yildirim
Представители вооруженной оппозиции в Дамаске
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Вопросы обеспечения безопасности российских граждан и объектов в Сирии носят первостепенное значение для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Там находится наша база, там находится наше дипломатическое представительство. Конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный и носит первостепенное значение", — сказал он.
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10 декабря, 18:05
Песков подчеркнул, что Россия хотела бы видеть скорейшую стабилизацию обстановки в Сирии, чтобы можно было говорить о переводе ситуации в законное русло.
Отвечая на вопрос, считают ли в Кремле, что спецоперация на Украине способствовала ослаблению позиций России на Ближнем Востоке, пресс-секретарь президента указал на необходимость исходить из реалий, которые складываются "на земле".

Смена власти в Сирии

С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Восьмого декабря представители оппозиции в эфире государственного телевидения Сирии заявили, что установили контроль над страной.
Президент Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками сирийского конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
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10 декабря, 17:55
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские власти находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений.
Как сообщила газета al-Watan, временное правительство Сирии на переходный период возглавил Мухаммед аль-Башир.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Вчера, 08:00
 
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