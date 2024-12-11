https://ria.ru/20241211/peremirie-1988584654.html

Курдские формирования в Манбидже заключили перемирие с оппозицией

Курдские формирования в Манбидже заключили перемирие с оппозицией - РИА Новости, 11.12.2024

Курдские формирования в Манбидже заключили перемирие с оппозицией

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) накануне заключили перемирие с Сирийской вооружённой оппозицией в Манбидже, они будут выведены из... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:56

2024-12-11T12:56

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) накануне заключили перемирие с Сирийской вооружённой оппозицией в Манбидже, они будут выведены из города в ближайшее время, сообщил командующий формированиями Мазлума Абди.Формирования SDF, чью основу составляют курдские отряды самообороны YPG, при поддержке американских военных до недавних пор контролировали большую часть сирийских провинций Эль-Хасеке и Ракка, а также некоторые населенные пункты в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. В частности, под их контролем находится большинство кварталов в городах Эль-Хасеке и Камышлы."Мы достигли соглашения о прекращении огня в Манбидже при посредничестве США… бойцы Военного совета Манбиджа будут выведены из этого района как можно скорее", - приводит слова Абди агентство Франс Пресс.Ранее глава курдских формирований написал в соцсети X, что SDF стремится к прекращению огня на всей территории Сирии с целью запуска в стране политического процесса.Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

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в мире, обострение ситуации в сирии — 2024, сирийские демократические силы, сирия