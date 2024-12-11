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В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам
В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 11.12.2024
В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам
Украина готова к переговорам, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью 24-му каналу. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:04
2024-12-11T18:04
2024-12-11T18:26
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владимир путин
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украина готова к переговорам, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью 24-му каналу."Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит", — сказал он.При этом Подоляк заявил, что Украина намерена требовать "справедливые условия, юридическую базу и принуждение России".Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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В офисе Зеленского заявили о готовности Украины к переговорам
Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил о готовности Киева к переговорам