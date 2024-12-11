https://ria.ru/20241211/peregovory-1988566128.html

Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году

Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году - РИА Новости, 11.12.2024

Сальдо допустил возможность переговоров с Украиной в 2025 году

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости допустил, что переговоры с Украиной возможны в 2025 году, но только на условиях России,... РИА Новости, 11.12.2024

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости допустил, что переговоры с Украиной возможны в 2025 году, но только на условиях России, "хотелки" Владимира Зеленского неприемлемы. "Наш президент неоднократно говорил, что Россия всегда готова к переговорам. Только к переговорам, которые будут иметь результаты. Не в то время мы живем, когда можно просто встретиться, поговорить и за круглым столом наметить пути развития", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о возможном проведении переговоров между Россией и Украиной в 2025 году. Губернатор подчеркнул, что переговоры с Киевом могут состояться только на условиях и в интересах Москвы. Так, все освобожденные территории должны остаться в составе РФ, а Киев должен отказаться от размещения контингента НАТО на территории своей страны. "Все хотелки господина Зеленского, которые он все время меняет, но постоянно говорит об одном и том же, они на переговорах просто неприемлемы", - подчеркнул Сальдо.

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россия, украина, владимир сальдо, владимир зеленский, нато, в мире