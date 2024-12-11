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Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области

Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области - РИА Новости, 11.12.2024

Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел личный прием жителей в региональной приемной президента России Владимира Путина и в штабе партии "Единая... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:37

2024-12-11T18:37

2024-12-11T18:37

оренбургская область

оренбургская область

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денис паслер

владимир путин

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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел личный прием жителей в региональной приемной президента России Владимира Путина и в штабе партии "Единая Россия". "В ходе прямой линии на прошлой неделе поступило порядка 4 тысяч вопросов. Многие были масштабными, например, жалобы на вывоз ТКО. Некоторые носили локальный характер, например, об уличном освещении в Орске. Взяли все проблемные вопросы в работу", - написал Паслер в своем телеграм-канале. И добавил, что на личный прием чаще всего люди обращаются с конкретной жизненной ситуацией, которую по разным причинам не могут решить своими силами. Рассмотрели вопросы обеспечения жильем, замены коммуникаций. Жители отдаленных районов задавали свои вопросы в режиме ВКС. "Сирота, бывшая воспитанница Гайского дома-интерната Диана Подольских нуждается в жилье. Девушка участвовала в программе сопровождаемого проживания и стоит в очереди на жилье. Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот муниципалитетам выделяем ежегодно. Взял вопрос на контроль, чтобы в следующем году администрация Оренбурга предоставила девушке жилье", - отметил Паслер. Кроме того, Дмитрий Степанов обратился с вопросом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты по программе "Земский доктор". Молодой врач закончил обучение по специальности "Анестезиология-реаниматология" и планирует работать в селе. Выплату в размере 1,5 млн рублей он получит после включения должности в реестр районной больницы в 2025 году. "Ситуация с ремонтом дороги от улицы Геннадия Донковцева до СНТ "Дубовый Плёс" мне известна. Знаю, что проблема волнует всех местных жителей. Поручил Минстрою отработать вопрос совместно с администрацией города Оренбурга и подготовить документы для проведения проектно-изыскательских работ", - написал глава региона. По его словам, эффективность работы публичной власти во многом зависит от оперативного реагирования на запросы жителей. Обратная связь от оренбуржцев есть и важна для нас. Благодаря конструктивной критике многие вопросы решаются системно, с пользой для конкретной территории или категории жителей.

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оренбургская область, оренбург, россия, денис паслер, владимир путин, единая россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)