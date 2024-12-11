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Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области - РИА Новости, 11.12.2024
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
18:37 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pasler-1988669475.html
Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области
Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области - РИА Новости, 11.12.2024
Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел личный прием жителей в региональной приемной президента России Владимира Путина и в штабе партии "Единая... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:37
2024-12-11T18:37
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
россия
денис паслер
владимир путин
единая россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел личный прием жителей в региональной приемной президента России Владимира Путина и в штабе партии "Единая Россия". "В ходе прямой линии на прошлой неделе поступило порядка 4 тысяч вопросов. Многие были масштабными, например, жалобы на вывоз ТКО. Некоторые носили локальный характер, например, об уличном освещении в Орске. Взяли все проблемные вопросы в работу", - написал Паслер в своем телеграм-канале. И добавил, что на личный прием чаще всего люди обращаются с конкретной жизненной ситуацией, которую по разным причинам не могут решить своими силами. Рассмотрели вопросы обеспечения жильем, замены коммуникаций. Жители отдаленных районов задавали свои вопросы в режиме ВКС. "Сирота, бывшая воспитанница Гайского дома-интерната Диана Подольских нуждается в жилье. Девушка участвовала в программе сопровождаемого проживания и стоит в очереди на жилье. Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот муниципалитетам выделяем ежегодно. Взял вопрос на контроль, чтобы в следующем году администрация Оренбурга предоставила девушке жилье", - отметил Паслер. Кроме того, Дмитрий Степанов обратился с вопросом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты по программе "Земский доктор". Молодой врач закончил обучение по специальности "Анестезиология-реаниматология" и планирует работать в селе. Выплату в размере 1,5 млн рублей он получит после включения должности в реестр районной больницы в 2025 году. "Ситуация с ремонтом дороги от улицы Геннадия Донковцева до СНТ "Дубовый Плёс" мне известна. Знаю, что проблема волнует всех местных жителей. Поручил Минстрою отработать вопрос совместно с администрацией города Оренбурга и подготовить документы для проведения проектно-изыскательских работ", - написал глава региона. По его словам, эффективность работы публичной власти во многом зависит от оперативного реагирования на запросы жителей. Обратная связь от оренбуржцев есть и важна для нас. Благодаря конструктивной критике многие вопросы решаются системно, с пользой для конкретной территории или категории жителей.
https://ria.ru/20241211/pasler-1988595008.html
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оренбургская область, оренбург, россия, денис паслер, владимир путин, единая россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Россия, Денис Паслер, Владимир Путин, Единая Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Денис Паслер провел личный прием жителей Оренбургской области

В Оренбургской области губернатор Паслер провел прием жителей

CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области / Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 4.0 / Правительство Оренбургской области /
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел личный прием жителей в региональной приемной президента России Владимира Путина и в штабе партии "Единая Россия".
"В ходе прямой линии на прошлой неделе поступило порядка 4 тысяч вопросов. Многие были масштабными, например, жалобы на вывоз ТКО. Некоторые носили локальный характер, например, об уличном освещении в Орске. Взяли все проблемные вопросы в работу", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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И добавил, что на личный прием чаще всего люди обращаются с конкретной жизненной ситуацией, которую по разным причинам не могут решить своими силами. Рассмотрели вопросы обеспечения жильем, замены коммуникаций. Жители отдаленных районов задавали свои вопросы в режиме ВКС.
"Сирота, бывшая воспитанница Гайского дома-интерната Диана Подольских нуждается в жилье. Девушка участвовала в программе сопровождаемого проживания и стоит в очереди на жилье. Средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот муниципалитетам выделяем ежегодно. Взял вопрос на контроль, чтобы в следующем году администрация Оренбурга предоставила девушке жилье", - отметил Паслер.
Кроме того, Дмитрий Степанов обратился с вопросом о предоставлении единовременной компенсационной выплаты по программе "Земский доктор". Молодой врач закончил обучение по специальности "Анестезиология-реаниматология" и планирует работать в селе. Выплату в размере 1,5 млн рублей он получит после включения должности в реестр районной больницы в 2025 году.
"Ситуация с ремонтом дороги от улицы Геннадия Донковцева до СНТ "Дубовый Плёс" мне известна. Знаю, что проблема волнует всех местных жителей. Поручил Минстрою отработать вопрос совместно с администрацией города Оренбурга и подготовить документы для проведения проектно-изыскательских работ", - написал глава региона.
По его словам, эффективность работы публичной власти во многом зависит от оперативного реагирования на запросы жителей. Обратная связь от оренбуржцев есть и важна для нас. Благодаря конструктивной критике многие вопросы решаются системно, с пользой для конкретной территории или категории жителей.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Оренбургская областьОренбургская областьОренбургРоссияДенис ПаслерВладимир ПутинЕдиная РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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