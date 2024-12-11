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В Оренбуржье вырастет число высокотехнологичных операций по замене суставов - РИА Новости, 11.12.2024
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Оренбургская область
 
13:38 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/pasler-1988595008.html
В Оренбуржье вырастет число высокотехнологичных операций по замене суставов
В Оренбуржье вырастет число высокотехнологичных операций по замене суставов - РИА Новости, 11.12.2024
В Оренбуржье вырастет число высокотехнологичных операций по замене суставов
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о кратном увеличении в следующем году количества сложных, высокотехнологичных хирургических операций РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:38
2024-12-11T13:38
оренбургская область
оренбургская область
оренбург
денис паслер
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о кратном увеличении в следующем году количества сложных, высокотехнологичных хирургических операций по замене коленных и тазобедренных суставов. Он уточнил, что в регионе три лечебных учреждения оказывают эту помощь: Оренбургская областная клиническая больница имени В.И. Войнова, Оренбургский центр хирургии и травматологии, Бузулукская больница скорой медицинской помощи имени академика Н.А. Семашко. "Центр хирургии в Оренбурге мы создали на базе двух лечебных учреждений, что позволило объединить ресурсы и создать условия для увеличения количества операций по протезированию суставов", - написал Паслер в своем телеграм-канале. По словам губернатора, несколько лет назад для таких операций оренбуржцы ездили в другие регионы. Сейчас в Оренбуржье созданы все условия: есть высокотехнологичное оборудование и квалифицированные специалисты. Оренбуржцы получают качественное лечение и восстановление. Только в штате травматолого-ортопедического отделения Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова – девять травматологов-ортопедов. "В 2025 году в рамках системы обязательного медицинского страхования количество вмешательств по замене тазобедренных суставов планируем увеличить в полтора раза, коленных суставов – в три раза. Дополнительное финансирование позволит значительно сократить очередь и обеспечить выполнение плановых операций", - заключил Паслер. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, количество операций по лечению коксартроза (артроз тазобедренного сустава) будет увеличено почти до 1860 в год, а коленного сустава (гонартроз) - до 2850 в год.
https://ria.ru/20241211/pasler-1988560790.html
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оренбургская область, оренбург, денис паслер, здоровье - общество
Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбург, Денис Паслер, Здоровье - Общество
В Оренбуржье вырастет число высокотехнологичных операций по замене суставов

Глава Оренбуржья Паслер: число операций по замене суставов будет увеличено

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял решение о кратном увеличении в следующем году количества сложных, высокотехнологичных хирургических операций по замене коленных и тазобедренных суставов.
Он уточнил, что в регионе три лечебных учреждения оказывают эту помощь: Оренбургская областная клиническая больница имени В.И. Войнова, Оренбургский центр хирургии и травматологии, Бузулукская больница скорой медицинской помощи имени академика Н.А. Семашко.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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"Центр хирургии в Оренбурге мы создали на базе двух лечебных учреждений, что позволило объединить ресурсы и создать условия для увеличения количества операций по протезированию суставов", - написал Паслер в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, несколько лет назад для таких операций оренбуржцы ездили в другие регионы. Сейчас в Оренбуржье созданы все условия: есть высокотехнологичное оборудование и квалифицированные специалисты.
Оренбуржцы получают качественное лечение и восстановление. Только в штате травматолого-ортопедического отделения Оренбургской областной клинической больницы им. В.И. Войнова – девять травматологов-ортопедов.
"В 2025 году в рамках системы обязательного медицинского страхования количество вмешательств по замене тазобедренных суставов планируем увеличить в полтора раза, коленных суставов – в три раза. Дополнительное финансирование позволит значительно сократить очередь и обеспечить выполнение плановых операций", - заключил Паслер.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства, количество операций по лечению коксартроза (артроз тазобедренного сустава) будет увеличено почти до 1860 в год, а коленного сустава (гонартроз) - до 2850 в год.
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