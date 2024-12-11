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В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку - РИА Новости, 11.12.2024
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14:31 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/parizh-1988603353.html
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку - РИА Новости, 11.12.2024
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:31
2024-12-11T14:31
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета Parisien. "Около 11 часов утра (13.00 мск) в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован", - сказано в статье. Отмечается, что вероятность угрозы еще не установлена. Полиция в качестве меры предосторожности установит оцепление вокруг арки и части прилегающей центральной улицы – Елисейских полей. Вокруг монумента находятся военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"). Как пишет газета со ссылкой на мэра VIII округа Парижа Жанну д'Отесерр, на место уже направилась кинологическая группа.
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в мире, париж, происшествия
В мире, Париж, Происшествия
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку

В Париже эвакуировали людей из-за анонимной угрозы взорвать Триумфальную арку

© AP Photo / Kamil ZihniogluПолицейские на Елисейских полях в Париже
Полицейские на Елисейских полях в Париже - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полицейские на Елисейских полях в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета Parisien.
"Около 11 часов утра (13.00 мск) в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован", - сказано в статье.
Отмечается, что вероятность угрозы еще не установлена. Полиция в качестве меры предосторожности установит оцепление вокруг арки и части прилегающей центральной улицы – Елисейских полей. Вокруг монумента находятся военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой").
Как пишет газета со ссылкой на мэра VIII округа Парижа Жанну д'Отесерр, на место уже направилась кинологическая группа.
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