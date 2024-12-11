https://ria.ru/20241211/parizh-1988603353.html

В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку

В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку - РИА Новости, 11.12.2024

В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку

Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:31

2024-12-11T14:31

2024-12-11T14:31

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ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета Parisien. "Около 11 часов утра (13.00 мск) в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован", - сказано в статье. Отмечается, что вероятность угрозы еще не установлена. Полиция в качестве меры предосторожности установит оцепление вокруг арки и части прилегающей центральной улицы – Елисейских полей. Вокруг монумента находятся военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"). Как пишет газета со ссылкой на мэра VIII округа Парижа Жанну д'Отесерр, на место уже направилась кинологическая группа.

https://ria.ru/20241208/parizh-1987956887.html

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в мире, париж, происшествия