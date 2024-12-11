https://ria.ru/20241211/parizh-1988603353.html
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку - РИА Новости, 11.12.2024
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:31
2024-12-11T14:31
2024-12-11T14:31
в мире
париж
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154803/26/1548032650_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6bfe11fe6d803f96fd6b4666c1dc565.jpg
ПАРИЖ, 11 дек - РИА Новости. Французские правоохранители эвакуировали людей с территории Триумфальной арки в Париже из-за поступившего анонимного звонка с угрозой взрыва, сообщает газета Parisien. "Около 11 часов утра (13.00 мск) в среду мужчина позвонил в полицию со скрытого номера и пригрозил взорвать Триумфальную арку. Знаменитый парижский монумент был эвакуирован", - сказано в статье. Отмечается, что вероятность угрозы еще не установлена. Полиция в качестве меры предосторожности установит оцепление вокруг арки и части прилегающей центральной улицы – Елисейских полей. Вокруг монумента находятся военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle ("Часовой"). Как пишет газета со ссылкой на мэра VIII округа Парижа Жанну д'Отесерр, на место уже направилась кинологическая группа.
https://ria.ru/20241208/parizh-1987956887.html
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154803/26/1548032650_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ba514d63cb1ae8786d0c8fd581f5055e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, происшествия
В мире, Париж, Происшествия
В Париже аноним пригрозил взорвать Триумфальную арку
В Париже эвакуировали людей из-за анонимной угрозы взорвать Триумфальную арку