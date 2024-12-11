Рейтинг@Mail.ru
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/otkhody-1988695760.html
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов - РИА Новости, 11.12.2024
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов
Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:31
2024-12-11T20:31
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31084/86/310848679_0:599:1428:1402_1920x0_80_0_0_b774f2d7cd8e8444d844d53af1ee2431.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и не является всеобъемлющей, а траты на эту работу могут быть необоснованными, сообщает офис по контролю за правительством американского конгресса. "Стратегия управления по обработке, хранению и утилизации новых отходов не является всеобъемлющей и не в полной мере учитывает все юридические требования", - говорится в докладе структуры, которая в рамках полномочий конгресса занимается надзором и аудитом действий исполнительной власти. В частности, как говорится в докладе, управление не определило все источники и объемы отходов, которые могут быть получены в течение следующих 11-25 лет, или не скоординировало планы по их утилизации. Затраты на следующие 5 лет оценены управлением в 2,5 миллиарда долларов, "но эта оценка может быть необоснованной, отчасти потому, что управление использовало непоследовательную и неясную информацию и не проводило анализ рисков и неопределенностей", говорится в докладе.
https://ria.ru/20241211/zapad-1988600362.html
https://ria.ru/20241129/ssha-1986389466.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/31084/86/310848679_0:465:1428:1536_1920x0_80_0_0_282b798a3b6c7ba4ced64166b8f19883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире
США, В мире
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов

Аудиторы конгресса США раскритиковали подходы к утилизации ядерных отходов

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание американского Сената в Вашингтоне
Здание американского Сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание американского Сената в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и не является всеобъемлющей, а траты на эту работу могут быть необоснованными, сообщает офис по контролю за правительством американского конгресса.
"Стратегия управления по обработке, хранению и утилизации новых отходов не является всеобъемлющей и не в полной мере учитывает все юридические требования", - говорится в докладе структуры, которая в рамках полномочий конгресса занимается надзором и аудитом действий исполнительной власти.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
В МИД оценили потенциал сотрудничества с Западом по ядерной программе
Вчера, 14:21
В частности, как говорится в докладе, управление не определило все источники и объемы отходов, которые могут быть получены в течение следующих 11-25 лет, или не скоординировало планы по их утилизации.
Затраты на следующие 5 лет оценены управлением в 2,5 миллиарда долларов, "но эта оценка может быть необоснованной, отчасти потому, что управление использовало непоследовательную и неясную информацию и не проводило анализ рисков и неопределенностей", говорится в докладе.
Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
США могут вернуть ядерное оружие в Индо-Тихоокеанский регион
29 ноября, 11:03
 
СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала