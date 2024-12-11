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Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов - РИА Новости, 11.12.2024
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов
Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:31
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и не является всеобъемлющей, а траты на эту работу могут быть необоснованными, сообщает офис по контролю за правительством американского конгресса. "Стратегия управления по обработке, хранению и утилизации новых отходов не является всеобъемлющей и не в полной мере учитывает все юридические требования", - говорится в докладе структуры, которая в рамках полномочий конгресса занимается надзором и аудитом действий исполнительной власти. В частности, как говорится в докладе, управление не определило все источники и объемы отходов, которые могут быть получены в течение следующих 11-25 лет, или не скоординировало планы по их утилизации. Затраты на следующие 5 лет оценены управлением в 2,5 миллиарда долларов, "но эта оценка может быть необоснованной, отчасти потому, что управление использовало непоследовательную и неясную информацию и не проводило анализ рисков и неопределенностей", говорится в докладе.
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сша, в мире
Аудиторы раскритиковали подход США к утилизации ядерных отходов
Аудиторы конгресса США раскритиковали подходы к утилизации ядерных отходов
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Стратегия Национального управления по ядерной безопасности США по хранению и утилизации ядерных отходов не полностью согласуется с юридическими требованиями и не является всеобъемлющей, а траты на эту работу могут быть необоснованными, сообщает офис по контролю за правительством американского конгресса.
"Стратегия управления по обработке, хранению и утилизации новых отходов не является всеобъемлющей и не в полной мере учитывает все юридические требования", - говорится в докладе структуры, которая в рамках полномочий конгресса занимается надзором и аудитом действий исполнительной власти.
В частности, как говорится в докладе, управление не определило все источники и объемы отходов, которые могут быть получены в течение следующих 11-25 лет, или не скоординировало планы по их утилизации.
Затраты на следующие 5 лет оценены управлением в 2,5 миллиарда долларов, "но эта оценка может быть необоснованной, отчасти потому, что управление использовало непоследовательную и неясную информацию и не проводило анализ рисков и неопределенностей", говорится в докладе.