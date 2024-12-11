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Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии - РИА Новости, 11.12.2024
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18:43 11.12.2024 (обновлено: 18:53 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/osetiya-1988671075.html
Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии
Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии - РИА Новости, 11.12.2024
Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии
Цхинвал пока не видит практических шагов со стороны Тбилиси по примирению, хотя и видел заявления по этой теме от грузинских политиков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:43
2024-12-11T18:53
в мире
южная осетия
цхинвал
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цхинвал пока не видит практических шагов со стороны Тбилиси по примирению, хотя и видел заявления по этой теме от грузинских политиков, заявил РИА Новости министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев."Я бы не сказал о возможности примирения. Мы слышали о тех высказываниях грузинских политиков, в частности, о примирении. В то же время мы слышали диаметрально противоположные высказывания", - сказал Джиоев корреспонденту агентства на приеме южноосетинского посольства в Москве.Он подчеркнул, что эти высказывания соответствовали логике предвыборного процесса, а Цхинвал исходит из реальных, практических шагов по примирению."Пока мы каких-то шагов практических не видим. Поэтому исходим из того, как будут развиваться события и какие шаги будут демонстрировать наши южные соседи", - заключил дипломат.
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в мире, южная осетия, цхинвал, грузия
В мире, Южная Осетия, Цхинвал, Грузия
Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии

Глава МИД Южной Осетии заявил об отсутствии шагов к примирению от Грузии

© Иллюстрация РИА НовостиФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Иллюстрация РИА Новости
Флаг Южной Осетии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цхинвал пока не видит практических шагов со стороны Тбилиси по примирению, хотя и видел заявления по этой теме от грузинских политиков, заявил РИА Новости министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев.
"Я бы не сказал о возможности примирения. Мы слышали о тех высказываниях грузинских политиков, в частности, о примирении. В то же время мы слышали диаметрально противоположные высказывания", - сказал Джиоев корреспонденту агентства на приеме южноосетинского посольства в Москве.
Он подчеркнул, что эти высказывания соответствовали логике предвыборного процесса, а Цхинвал исходит из реальных, практических шагов по примирению.
"Пока мы каких-то шагов практических не видим. Поэтому исходим из того, как будут развиваться события и какие шаги будут демонстрировать наши южные соседи", - заключил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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