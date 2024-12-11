https://ria.ru/20241211/osetiya-1988671075.html

Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии

Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии - РИА Новости, 11.12.2024

Южная Осетия заявила об отсутствии шагов к примирению от Грузии

Цхинвал пока не видит практических шагов со стороны Тбилиси по примирению, хотя и видел заявления по этой теме от грузинских политиков, заявил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:43

2024-12-11T18:53

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Цхинвал пока не видит практических шагов со стороны Тбилиси по примирению, хотя и видел заявления по этой теме от грузинских политиков, заявил РИА Новости министр иностранных дел Южной Осетии Ахсар Джиоев."Я бы не сказал о возможности примирения. Мы слышали о тех высказываниях грузинских политиков, в частности, о примирении. В то же время мы слышали диаметрально противоположные высказывания", - сказал Джиоев корреспонденту агентства на приеме южноосетинского посольства в Москве.Он подчеркнул, что эти высказывания соответствовали логике предвыборного процесса, а Цхинвал исходит из реальных, практических шагов по примирению."Пока мы каких-то шагов практических не видим. Поэтому исходим из того, как будут развиваться события и какие шаги будут демонстрировать наши южные соседи", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20241001/gruziya-1975571496.html

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в мире, южная осетия, цхинвал, грузия