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Орбан обсудит Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 11.12.2024
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16:38 11.12.2024 (обновлено: 16:45 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/orban-1988633300.html
Орбан обсудит Украину с Эрдоганом
Орбан обсудит Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 11.12.2024
Орбан обсудит Украину с Эрдоганом
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговоров с президентом России Владимиром Путиным, избранным президентом США Дональдом Трампом и Папой римским в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:38
2024-12-11T16:45
в мире
украина
турция
венгрия
виктор орбан
реджеп тайип эрдоган
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговоров с президентом России Владимиром Путиным, избранным президентом США Дональдом Трампом и Папой римским в четверг встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудит Украину и "шансы на мир", сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши."На встрече президента Эрдогана и Виктора Орбана будут обсуждаться текущие международные дела, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, шансы на мир, а также некоторые темы венгерско-турецких отношений. В конце 2023 года мы подняли наши двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, и с тех пор наше сотрудничество динамично развивается", - приводит заявление Хаваши агентство MTI.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на американских выборах Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988520406.html
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в мире, украина, турция, венгрия, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган
В мире, Украина, Турция, Венгрия, Виктор Орбан, Реджеп Тайип Эрдоган
Орбан обсудит Украину с Эрдоганом

Орбан в четверг встретится с Эрдоганом для обсуждения мира на Украине

© Фото : Orbán Viktor/XПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговоров с президентом России Владимиром Путиным, избранным президентом США Дональдом Трампом и Папой римским в четверг встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудит Украину и "шансы на мир", сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши.
"На встрече президента Эрдогана и Виктора Орбана будут обсуждаться текущие международные дела, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, шансы на мир, а также некоторые темы венгерско-турецких отношений. В конце 2023 года мы подняли наши двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, и с тех пор наше сотрудничество динамично развивается", - приводит заявление Хаваши агентство MTI.
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В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на американских выборах Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.
Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".
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30 ноября, 12:22
 
В миреУкраинаТурцияВенгрияВиктор ОрбанРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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