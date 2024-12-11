https://ria.ru/20241211/orban-1988633300.html

Орбан обсудит Украину с Эрдоганом

Орбан обсудит Украину с Эрдоганом - РИА Новости, 11.12.2024

Орбан обсудит Украину с Эрдоганом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговоров с президентом России Владимиром Путиным, избранным президентом США Дональдом Трампом и Папой римским в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:38

2024-12-11T16:38

2024-12-11T16:45

в мире

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турция

венгрия

виктор орбан

реджеп тайип эрдоган

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после разговоров с президентом России Владимиром Путиным, избранным президентом США Дональдом Трампом и Папой римским в четверг встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсудит Украину и "шансы на мир", сообщил пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши."На встрече президента Эрдогана и Виктора Орбана будут обсуждаться текущие международные дела, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, шансы на мир, а также некоторые темы венгерско-турецких отношений. В конце 2023 года мы подняли наши двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства, и с тех пор наше сотрудничество динамично развивается", - приводит заявление Хаваши агентство MTI.В начале июля Орбан провел встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, победившим на американских выборах Дональдом Трампом, а также с Владимиром Зеленским. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный, по его словам, на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Осенью Орбан также сообщал, что намерен продолжить свою "миссию мира".

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988520406.html

https://ria.ru/20241130/turtsiya-1986618552.html

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венгрия

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в мире, украина, турция, венгрия, виктор орбан, реджеп тайип эрдоган