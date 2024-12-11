https://ria.ru/20241211/opros-1988568728.html

Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос

Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2024

Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос

В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:57

2024-12-11T11:57

2024-12-11T12:04

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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 39,9% молдаван (40,5% в октябре). Недовольны избранным направлением оказались 46,1% респондентов (48,8% ранее). Не смогли ответить 14% респондентов (10,7% ранее). Опрос проводился со 2 по 8 декабря в 341 населенном пункте страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.

https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988555088.html

молдавия

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в мире, молдавия