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Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2024
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11:57 11.12.2024 (обновлено: 12:04 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/opros-1988568728.html
Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос
Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос - РИА Новости, 11.12.2024
Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос
В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:57
2024-12-11T12:04
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData). Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 39,9% молдаван (40,5% в октябре). Недовольны избранным направлением оказались 46,1% респондентов (48,8% ранее). Не смогли ответить 14% респондентов (10,7% ранее). Опрос проводился со 2 по 8 декабря в 341 населенном пункте страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
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в мире, молдавия
В мире, Молдавия
Большинству молдаван не нравится, что происходит со страной, показал опрос

iData: меньше 40% молдаван считают, что страна движется в правильном направлении

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе
Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Протестующие перед зданием администрации президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. В Молдавии меньше 40% жителей считают, что страна движется в правильном направлении, свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в среду молдавской компанией по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Жителей республики попросили оценить, в верном ли направлении движется их государство. Выбранный властями курс развития поддержали 39,9% молдаван (40,5% в октябре).
Недовольны избранным направлением оказались 46,1% респондентов (48,8% ранее). Не смогли ответить 14% респондентов (10,7% ранее).
Опрос проводился со 2 по 8 декабря в 341 населенном пункте страны, в нем приняли участие 1006 человек. Максимальная погрешность составляет 3%.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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