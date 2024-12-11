https://ria.ru/20241211/oppozitsija-1988526538.html
Сирия не намерена воевать с соседями, заявили в оппозиции
Сирия не намерена воевать с соседями, заявили в оппозиции - РИА Новости, 11.12.2024
Сирия не намерена воевать с соседями, заявили в оппозиции
Сирия не намерена вступать в боевые действия с соседними странами, израильские удары по территории страны не имеют никаких оправданий, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:07
2024-12-11T02:07
2024-12-11T02:18
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КАИР, 11 дек - РИА Новости. Сирия не намерена вступать в боевые действия с соседними странами, израильские удары по территории страны не имеют никаких оправданий, заявил РИА Новости член политического органа Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда. НКОРС представляет собой коалицию групп, находившихся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду, она тесна связана со "Свободной сирийской армией". Представители НКОРС при этом участвовали неоднократно в переговорах с официальными властями Сирии в рамках астанинского процесса. "Последние израильские действия в отношении Сирии заслуживают осуждения", - сказал аль-Абда, подчеркнув, что израильские атаки не имеют никакого оправдания. В понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по военным объектам на всей территории Сирии, атаковав порт в Латакии, военные базы в провинциях Дамаск и Хомс, научно-исследовательские центры и заводы оборонного ведомства. Помимо этого, согласно данным сирийской газеты Аль-Ватан, в ночь на понедельник израильские военные заняли сирийскую провинцию Кунейтра на сирийский Голанских высотах, закрепив свои позиции в 50 километрах от Дамаска. "От всех сторон сирийского народа было четкое послание, что основная цель – сконцентрироваться на Сирии. Они не намерены вступать в боевые действия с соседними странами, да и вообще вступать в бои", - отметил политик. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/izrail-1988070663.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Сирия не намерена воевать с соседями, заявили в оппозиции
Член НКОРС аль-Абда заявил, что израильские удары по Сирии не имеют оправданий
КАИР, 11 дек - РИА Новости. Сирия не намерена вступать в боевые действия с соседними странами, израильские удары по территории страны не имеют никаких оправданий, заявил РИА Новости член политического органа Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил (НКОРС) Анас аль-Абда.
НКОРС представляет собой коалицию групп, находившихся в оппозиции к президенту Сирии Башару Асаду
, она тесна связана со "Свободной сирийской армией". Представители НКОРС при этом участвовали неоднократно в переговорах с официальными властями Сирии в рамках астанинского процесса.
"Последние израильские действия в отношении Сирии заслуживают осуждения", - сказал аль-Абда, подчеркнув, что израильские атаки не имеют никакого оправдания.
В понедельник израильская авиация нанесла массированные удары по военным объектам на всей территории Сирии, атаковав порт в Латакии, военные базы в провинциях Дамаск и Хомс, научно-исследовательские центры и заводы оборонного ведомства. Помимо этого, согласно данным сирийской газеты Аль-Ватан, в ночь на понедельник израильские военные заняли сирийскую провинцию Кунейтра на сирийский Голанских высотах, закрепив свои позиции в 50 километрах от Дамаска.
«
"От всех сторон сирийского народа было четкое послание, что основная цель – сконцентрироваться на Сирии. Они не намерены вступать в боевые действия с соседними странами, да и вообще вступать в бои", - отметил политик.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву
- РФ
предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.