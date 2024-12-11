https://ria.ru/20241211/olimpiada-1988609786.html

Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 11.12.2024

Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в церемонии награждения педагогов и школьников по итогам Всероссийской олимпиады школьников... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:46

2024-12-11T14:46

2024-12-11T14:46

ставропольский край

ставропольский край

владимир владимиров

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в церемонии награждения педагогов и школьников по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2023–2024 учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Дипломы из рук главы региона получили более 40 человек. "Год от года у нас в крае растет число победителей и призеров олимпиад. За это большое спасибо нашим учителям. Вы зажигаете души и разум ребят, вы поддерживаете их на сложном пути учения, делитесь своими знаниями и опытом. Желаю вам гордиться своими учениками. А вам, ребята, никогда не забывать ваших учителей, прославлять достижениями свою школу и наш родной Ставропольский край", — цитирует пресс-служба Владимирова. По инициативе губернатора края на Ставрополье предусмотрена выплата премии для победителей и призеров олимпиад и их наставников. Размер премии для школьников составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Он зависит от этапа олимпиады, в котором участвовал школьник и места, которое он занял. Размер премии для педагогов составляет от 10 до 40 тысяч рублей. В случае если одного школьника, получившего звание победителя или призера, подготовили несколько педагогов – выплата делится поровну каждому педагогу. В текущем году премию получили 468 педагогических работников и 123 школьника. Размер премии составил более 11 миллионов рублей. На Ставрополье созданы 346 центров "Точка роста", из них 112 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, 234 центра образования естественно-научной и технологической направленностей, четыре школьных технопарка "Кванториум", в том числе за счет реализации краевой госпрограммы и регпроекта. Это мощная база с современным оборудованием для изучения дисциплин естественно-научной направленности.

https://ria.ru/20241210/vladimirov-1988420558.html

https://ria.ru/20241209/vladimirov-1988250989.html

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ставропольский край, владимир владимиров