https://ria.ru/20241211/olimpiada-1988609786.html
Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников
Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников - РИА Новости, 11.12.2024
Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в церемонии награждения педагогов и школьников по итогам Всероссийской олимпиады школьников... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:46
2024-12-11T14:46
2024-12-11T14:46
ставропольский край
ставропольский край
владимир владимиров
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в церемонии награждения педагогов и школьников по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2023–2024 учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Дипломы из рук главы региона получили более 40 человек. "Год от года у нас в крае растет число победителей и призеров олимпиад. За это большое спасибо нашим учителям. Вы зажигаете души и разум ребят, вы поддерживаете их на сложном пути учения, делитесь своими знаниями и опытом. Желаю вам гордиться своими учениками. А вам, ребята, никогда не забывать ваших учителей, прославлять достижениями свою школу и наш родной Ставропольский край", — цитирует пресс-служба Владимирова. По инициативе губернатора края на Ставрополье предусмотрена выплата премии для победителей и призеров олимпиад и их наставников. Размер премии для школьников составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Он зависит от этапа олимпиады, в котором участвовал школьник и места, которое он занял. Размер премии для педагогов составляет от 10 до 40 тысяч рублей. В случае если одного школьника, получившего звание победителя или призера, подготовили несколько педагогов – выплата делится поровну каждому педагогу. В текущем году премию получили 468 педагогических работников и 123 школьника. Размер премии составил более 11 миллионов рублей. На Ставрополье созданы 346 центров "Точка роста", из них 112 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, 234 центра образования естественно-научной и технологической направленностей, четыре школьных технопарка "Кванториум", в том числе за счет реализации краевой госпрограммы и регпроекта. Это мощная база с современным оборудованием для изучения дисциплин естественно-научной направленности.
https://ria.ru/20241210/vladimirov-1988420558.html
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ставропольский край, владимир владимиров
Ставропольский край, Ставропольский край, Владимир Владимиров
Владимиров наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников
В Ставрополье прошло награждение победителей Всероссийской олимпиады школьников
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров принял участие в церемонии награждения педагогов и школьников по итогам Всероссийской олимпиады школьников 2023–2024 учебного года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Дипломы из рук главы региона получили более 40 человек.
"Год от года у нас в крае растет число победителей и призеров олимпиад. За это большое спасибо нашим учителям. Вы зажигаете души и разум ребят, вы поддерживаете их на сложном пути учения, делитесь своими знаниями и опытом. Желаю вам гордиться своими учениками. А вам, ребята, никогда не забывать ваших учителей, прославлять достижениями свою школу и наш родной Ставропольский край", — цитирует пресс-служба Владимирова.
По инициативе губернатора края на Ставрополье предусмотрена выплата премии для победителей и призеров олимпиад и их наставников. Размер премии для школьников составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Он зависит от этапа олимпиады, в котором участвовал школьник и места, которое он занял.
Размер премии для педагогов составляет от 10 до 40 тысяч рублей. В случае если одного школьника, получившего звание победителя или призера, подготовили несколько педагогов – выплата делится поровну каждому педагогу. В текущем году премию получили 468 педагогических работников и 123 школьника. Размер премии составил более 11 миллионов рублей.
На Ставрополье созданы 346 центров "Точка роста", из них 112 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, 234 центра образования естественно-научной и технологической направленностей, четыре школьных технопарка "Кванториум
", в том числе за счет реализации краевой госпрограммы и регпроекта. Это мощная база с современным оборудованием для изучения дисциплин естественно-научной направленности.