https://ria.ru/20241211/obuhov-1988532578.html

Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека

Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека - РИА Новости, 11.12.2024

Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека

Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении бывшего депутата Приморья Артёма Самсонова, осужденного по делу о РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T04:16

2024-12-11T04:16

2024-12-11T04:16

происшествия

владивосток

россия

артем самсонов (депутат)

сергей обухов

приморский краевой суд

снг

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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении бывшего депутата Приморья Артёма Самсонова, осужденного по делу о растлении ребенка, сообщает КПРФ. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля 2023 года отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд принял жалобы защиты экс-депутата, но 5 марта постановил отказать в их удовлетворении. "Депутат Государственной думы ФС РФ Сергей Обухов сегодня направил подготовленные партией материалы в отношении Самсонова в комиссию по правам человека СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что также туда направлена жалоба, подготовленная адвокатом Кириллом Сердюковым - московским защитником Самсонова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Полномочия депутата в заксобрании Приморья прекращены осенью 2023 года.

https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html

https://ria.ru/20241018/primore-1978632149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, владивосток, россия, артем самсонов (депутат), сергей обухов, приморский краевой суд, снг, госдума рф