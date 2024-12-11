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Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека - РИА Новости, 11.12.2024
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04:16 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/obuhov-1988532578.html
Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека
Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека - РИА Новости, 11.12.2024
Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека
Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении бывшего депутата Приморья Артёма Самсонова, осужденного по делу о РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:16
2024-12-11T04:16
происшествия
владивосток
россия
артем самсонов (депутат)
сергей обухов
приморский краевой суд
снг
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении бывшего депутата Приморья Артёма Самсонова, осужденного по делу о растлении ребенка, сообщает КПРФ. Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля 2023 года отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд принял жалобы защиты экс-депутата, но 5 марта постановил отказать в их удовлетворении. "Депутат Государственной думы ФС РФ Сергей Обухов сегодня направил подготовленные партией материалы в отношении Самсонова в комиссию по правам человека СНГ", - говорится в сообщении. Отмечается, что также туда направлена жалоба, подготовленная адвокатом Кириллом Сердюковым - московским защитником Самсонова. По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Полномочия депутата в заксобрании Приморья прекращены осенью 2023 года.
https://ria.ru/20230630/deputat-1881346165.html
https://ria.ru/20241018/primore-1978632149.html
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происшествия, владивосток, россия, артем самсонов (депутат), сергей обухов, приморский краевой суд, снг, госдума рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Артем Самсонов (депутат), Сергей Обухов, Приморский краевой суд, СНГ, Госдума РФ
Дело экс-депутата Самсонова направили в комиссию по правам человека

Дело Самсонова о растлении ребенка направили в комиссию по правам человека СНГ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДепутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Обухов направил в комиссию по правам человека СНГ материалы в отношении бывшего депутата Приморья Артёма Самсонова, осужденного по делу о растлении ребенка, сообщает КПРФ.
Советский районный суд Владивостока 20 сентября 2022 года приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье "иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". Приморский краевой суд 27 февраля 2023 года отменил приговор, уголовное дело было передано на новое разбирательство иному составу суда. Третьего мая Девятый кассационный суд общей юрисдикции во Владивостоке отменил апелляционное определение Приморского краевого суда. Приморский краевой суд 14 июля 2023 года в ходе повторного апелляционного рассмотрения уголовного дела оставил в силе приговор в 13 лет колонии. Верховный суд принял жалобы защиты экс-депутата, но 5 марта постановил отказать в их удовлетворении.
Депутат Заксобрания Приморья Артем Самсонов, подозреваемый в развращении ребенка, после заседания в Фрунзенском районном суде Владивостока - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Осужденный за растление ребенка приморский депутат отказался от адвокатов
30 июня 2023, 05:33
"Депутат Государственной думы ФС РФ Сергей Обухов сегодня направил подготовленные партией материалы в отношении Самсонова в комиссию по правам человека СНГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также туда направлена жалоба, подготовленная адвокатом Кириллом Сердюковым - московским защитником Самсонова.
По данным следствия, в один из дней с 1 июня по 31 июля 2018 года Самсонов, находясь на базе отдыха в районе улицы Лазурная во Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого "демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". Самсонов вину не признает. Его защита подавала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, а также просила СК возбудить дела на свидетелей, которые, как она считает, оклеветали Самсонова. Полномочия депутата в заксобрании Приморья прекращены осенью 2023 года.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Приморье расследовали дело экс-адвоката о растлении несовершеннолетних
18 октября, 03:00
 
ПроисшествияВладивостокРоссияАртем Самсонов (депутат)Сергей ОбуховПриморский краевой судСНГГосдума РФ
 
 
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