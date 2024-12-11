ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 34 снаряда по Белгородской области за сутки
Фрагмент снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли более 30 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации главы региона, за минувшие сутки 10 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены четыре атаки беспилотниками.
"В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся обстрелу с применением пяти артснарядов… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпущен 21 боеприпас… В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено два артснаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и совершена атака одного беспилотника. Над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Шебекинском округе по городу Шебекино и хутору Мухин совершены атаки с помощью двух беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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