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ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/obstrel-1988547753.html
ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки
ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки
Украинские военные за сутки обстреляли более 30 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:12
2024-12-11T09:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли более 30 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации главы региона, за минувшие сутки 10 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены четыре атаки беспилотниками. "В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся обстрелу с применением пяти артснарядов… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпущен 21 боеприпас… В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено два артснаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и совершена атака одного беспилотника. Над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Шебекинском округе по городу Шебекино и хутору Мухин совершены атаки с помощью двух беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ выпустили 34 снаряда по Белгородской области за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли более 30 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации главы региона, за минувшие сутки 10 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены четыре атаки беспилотниками.
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"В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся обстрелу с применением пяти артснарядов… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпущен 21 боеприпас… В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено два артснаряда", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и совершена атака одного беспилотника. Над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Шебекинском округе по городу Шебекино и хутору Мухин совершены атаки с помощью двух беспилотников.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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