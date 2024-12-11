https://ria.ru/20241211/obstrel-1988547753.html

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки - РИА Новости, 11.12.2024

ВСУ выпустили более 30 снарядов по Белгородской области за сутки

Украинские военные за сутки обстреляли более 30 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:12

2024-12-11T09:12

2024-12-11T09:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за сутки обстреляли более 30 снарядами территорию Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации главы региона, за минувшие сутки 10 населенных пунктов в шести районах региона подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 34 снаряда и совершены четыре атаки беспилотниками. "В Борисовском районе хутор Казачье-Рудченское подвергся обстрелу с применением пяти артснарядов… В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка и Сподарюшино выпущен 21 боеприпас… В Краснояружском районе по селу Староселье выпущено два артснаряда", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по двум населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и совершена атака одного беспилотника. Над Волоконовским районом системой ПВО сбит беспилотник. В Шебекинском округе по городу Шебекино и хутору Мухин совершены атаки с помощью двух беспилотников. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241201/vyplaty-1986694024.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

белгородский район

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белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия