https://ria.ru/20241211/obstrel-1988521142.html

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 11.12.2024

Украинские войска за сутки девять раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 25 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:13

2024-12-11T00:13

2024-12-11T00:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив 25 боеприпасов, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Девять фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Восемь обстрелов - на горловском направлении. Один обстрел - на енакиевском направлении", - говорится сообщении ведомства. Представительство уточнило, что всего было выпущено 25 боеприпасов. По данным ведомства, в результате обстрелов пострадал один человек. В предыдущие сутки было зафиксировано два обстрела.

https://ria.ru/20241210/vsu-1988516940.html

https://ria.ru/20241020/vsu-1978933309.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия