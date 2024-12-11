https://ria.ru/20241211/nauka-1988444640.html

В Ярославле создали систему для обработки жидкостей

В Ярославле создали систему для обработки жидкостей - РИА Новости, 11.12.2024

В Ярославле создали систему для обработки жидкостей

Повысить эффективность системы обработки жидкостей с помощью пузырьков воздуха смогли ученые ЯГТУ. Разработанное устройство позволяет эффективно насыщать воду... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:30

2024-12-11T09:30

2024-12-11T09:30

наука

наука

технологии

ярославль

университетская наука

российские инновации

ярославский государственный технический университет

безопасность и комфорт среды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988449776_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_b88a3a7ceb5ab82970ba7c1365f2303d.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Повысить эффективность системы обработки жидкостей с помощью пузырьков воздуха смогли ученые ЯГТУ. Разработанное устройство позволяет эффективно насыщать воду кислородом, например для рыборазведения, сообщили в пресс-службе вуза.Способ обработки жидкостей, основанный на новом принципе создания управляемого местного понижения давления внутри потока жидкости, был создан учеными Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) совместно с индустриальным партнером.Целью работы было изучение условий возникновения и развития этого явления, а также разработка эффективного устройства для его воссоздания. По словам ученых ЯГТУ, им удалось создать простую и надежную конструкцию, обеспечивающую стабильную работу в нескольких режимах для различных задач.Суть метода заключается в создании особых условий течения жидкости, приводящих к образованию внутри потока зоны очень низкого давления. В зависимости от решаемой задачи в эту зону можно запускать любой газ или другую жидкость, получая эффект газирования или смешивания. А если ничего не добавлять, возникает кавитация – холодное "кипение" жидкости.Этот процесс производит энергию, способствующую интенсивной обработке жидкости и изменению ее свойств. В частности, происходит удаление растворенных в воде газов, таких как сероводород, углекислый газ и метан, ухудшающих ее качество."Прототипы устройства уже проходят испытания в системах водоочистки в сельской местности в условиях отсутствия централизованного водоснабжения и показали высокую эффективность и экономическую выгоду. Для работы не требуется компрессор и другие вспомогательные устройства. Только законы физики", — рассказал представитель индустриального партнера Андрей Волков.Сейчас ученые ЯГТУ работают над моделированием аналогичных процессов с целью создания устройства для обработки нефтепродуктов."Этот проект — пример эффективного взаимодействия науки и бизнеса. Наработки и возможности индустриального партнера были усилены интеллектуальным потенциалом вуза. В результате получилось при кажущейся простоте очень наукоемкое устройство, востребованное на рынке", — прокомментировал директор Центра трансфера технологий ЯГТУ Илья Басалов.В ходе исследования процесса образования кавитационного вихря ученые использовали современные методы математического расчета и численного компьютерного моделирования процессов в трехмерной модели. Для изготовления деталей устройства применена передовая технология 3D-печати из инженерных материалов, позволяющая создавать сложные геометрические формы с высокой точностью.

https://ria.ru/20241021/nauka-1978701687.html

https://ria.ru/20231213/nauka-1915408160.html

https://ria.ru/20231116/voda-1909723959.html

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

наука, технологии, ярославль, университетская наука, российские инновации, ярославский государственный технический университет, безопасность и комфорт среды, вода