В Ярославле создали систему для обработки жидкостей
© iStock.com / anusorn nakdeeМолекулы воды
© iStock.com / anusorn nakdee
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Повысить эффективность системы обработки жидкостей с помощью пузырьков воздуха смогли ученые ЯГТУ. Разработанное устройство позволяет эффективно насыщать воду кислородом, например для рыборазведения, сообщили в пресс-службе вуза.
Способ обработки жидкостей, основанный на новом принципе создания управляемого местного понижения давления внутри потока жидкости, был создан учеными Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) совместно с индустриальным партнером.
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Целью работы было изучение условий возникновения и развития этого явления, а также разработка эффективного устройства для его воссоздания. По словам ученых ЯГТУ, им удалось создать простую и надежную конструкцию, обеспечивающую стабильную работу в нескольких режимах для различных задач.
Суть метода заключается в создании особых условий течения жидкости, приводящих к образованию внутри потока зоны очень низкого давления. В зависимости от решаемой задачи в эту зону можно запускать любой газ или другую жидкость, получая эффект газирования или смешивания. А если ничего не добавлять, возникает кавитация – холодное "кипение" жидкости.
© Фото из личного архива Андрея ВолковаАэратор установлен в систему водоочистки
Аэратор установлен в систему водоочистки
© Фото из личного архива Андрея Волкова
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© Фото из личного архива Андрея ВолковаАэратор установлен в систему водоочистки
Аэратор установлен в систему водоочистки
© Фото из личного архива Андрея Волкова
2 из 6
© Фото : пресс-служба ЯГТУЭлементы устройства новой конструкции
Элементы устройства новой конструкции
© Фото : пресс-служба ЯГТУ
3 из 6
© Фото : пресс-служба ЯГТУЭлементы устройства новой конструкции
Элементы устройства новой конструкции
© Фото : пресс-служба ЯГТУ
4 из 6
© Фото : пресс-служба ЯГТУЭлементы устройства новой конструкции
Элементы устройства новой конструкции
© Фото : пресс-служба ЯГТУ
5 из 6
© Фото из личного архива Андрея ВолковаАэратор установлен в систему водоочистки
Аэратор установлен в систему водоочистки
© Фото из личного архива Андрея Волкова
6 из 6
Аэратор установлен в систему водоочистки
© Фото из личного архива Андрея Волкова
1 из 6
Аэратор установлен в систему водоочистки
© Фото из личного архива Андрея Волкова
2 из 6
Элементы устройства новой конструкции
© Фото : пресс-служба ЯГТУ
3 из 6
Элементы устройства новой конструкции
© Фото : пресс-служба ЯГТУ
4 из 6
Элементы устройства новой конструкции
© Фото : пресс-служба ЯГТУ
5 из 6
Аэратор установлен в систему водоочистки
© Фото из личного архива Андрея Волкова
6 из 6
Этот процесс производит энергию, способствующую интенсивной обработке жидкости и изменению ее свойств. В частности, происходит удаление растворенных в воде газов, таких как сероводород, углекислый газ и метан, ухудшающих ее качество.
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"Прототипы устройства уже проходят испытания в системах водоочистки в сельской местности в условиях отсутствия централизованного водоснабжения и показали высокую эффективность и экономическую выгоду. Для работы не требуется компрессор и другие вспомогательные устройства. Только законы физики", — рассказал представитель индустриального партнера Андрей Волков.
Сейчас ученые ЯГТУ работают над моделированием аналогичных процессов с целью создания устройства для обработки нефтепродуктов.
"Этот проект — пример эффективного взаимодействия науки и бизнеса. Наработки и возможности индустриального партнера были усилены интеллектуальным потенциалом вуза. В результате получилось при кажущейся простоте очень наукоемкое устройство, востребованное на рынке", — прокомментировал директор Центра трансфера технологий ЯГТУ Илья Басалов.
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