https://ria.ru/20241211/nato-1988535832.html

Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол

Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол - РИА Новости, 11.12.2024

Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол

Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО препятствует Республика Сербская (РС БиГ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:13

2024-12-11T05:13

2024-12-11T05:13

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БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО препятствует Республика Сербская (РС БиГ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. "Что касается Североатлантического альянса, то руководство и население Республики Сербской твердо стоят на позиции о неприемлемости вступления страны в НАТО. Согласно утверждениям их представителей, на данном этапе взаимодействие БиГ с альянсом ограничивается исключительно сотрудничеством, и речь о членстве не идет", - заявил российский дипломат. Как отметил посол РФ, местные сторонники НАТО утверждают, что членство в альянсе будет якобы способствовать стабилизации в стране. "Этот тезис представляется лукавым, так как внутренняя ситуация в странах-членах абсолютно не входит в мандат блока. Мы убеждены, что укрепление стабильности, безопасности и мира в БиГ возможно исключительно как результат терпеливого диалога политических сил в стране, который должен привести к выработке взаимоприемлемых компромиссов. Важнейшее условие - отсутствие диктата внешних сил", - подчеркнул глава российского диппредставительства.

https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988534131.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, республика сербская, нато