Рейтинг@Mail.ru
Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:13 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/nato-1988535832.html
Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол
Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол - РИА Новости, 11.12.2024
Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол
Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО препятствует Республика Сербская (РС БиГ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:13
2024-12-11T05:13
в мире
россия
республика сербская
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_4ab4f7d7b4657bc1b8854930c059da14.jpg
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО препятствует Республика Сербская (РС БиГ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов. "Что касается Североатлантического альянса, то руководство и население Республики Сербской твердо стоят на позиции о неприемлемости вступления страны в НАТО. Согласно утверждениям их представителей, на данном этапе взаимодействие БиГ с альянсом ограничивается исключительно сотрудничеством, и речь о членстве не идет", - заявил российский дипломат. Как отметил посол РФ, местные сторонники НАТО утверждают, что членство в альянсе будет якобы способствовать стабилизации в стране. "Этот тезис представляется лукавым, так как внутренняя ситуация в странах-членах абсолютно не входит в мандат блока. Мы убеждены, что укрепление стабильности, безопасности и мира в БиГ возможно исключительно как результат терпеливого диалога политических сил в стране, который должен привести к выработке взаимоприемлемых компромиссов. Важнейшее условие - отсутствие диктата внешних сил", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
https://ria.ru/20241211/sanktsii-1988534131.html
https://ria.ru/20240501/bosniya-1943230765.html
россия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788969702_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_c078df26987eae74d47a03d49060ccb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, республика сербская, нато
В мире, Россия, Республика Сербская, НАТО
Вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская, заявил посол

Посол Калабухов: вступлению БиГ в НАТО препятствует Республика Сербская

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБаннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 11 дек – РИА Новости. Вступлению Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО препятствует Республика Сербская (РС БиГ), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в БиГ Игорь Калабухов.
"Что касается Североатлантического альянса, то руководство и население Республики Сербской твердо стоят на позиции о неприемлемости вступления страны в НАТО. Согласно утверждениям их представителей, на данном этапе взаимодействие БиГ с альянсом ограничивается исключительно сотрудничеством, и речь о членстве не идет", - заявил российский дипломат.
Боснийский город Сараево - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
БиГ так и не ввела санкции против России, напомнил российский посол
04:41
Как отметил посол РФ, местные сторонники НАТО утверждают, что членство в альянсе будет якобы способствовать стабилизации в стране.
"Этот тезис представляется лукавым, так как внутренняя ситуация в странах-членах абсолютно не входит в мандат блока. Мы убеждены, что укрепление стабильности, безопасности и мира в БиГ возможно исключительно как результат терпеливого диалога политических сил в стране, который должен привести к выработке взаимоприемлемых компромиссов. Важнейшее условие - отсутствие диктата внешних сил", - подчеркнул глава российского диппредставительства.
Город Сараево - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
В БиГ обвинили Запад в подрыве Дейтонского мирного соглашения
1 мая, 01:16
 
В миреРоссияРеспублика СербскаяНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала