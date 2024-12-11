https://ria.ru/20241211/napadenie-1988560580.html

Захарова отреагировала на нападение ВСУ на транспорт экспертов МАГАТЭ

Захарова отреагировала на нападение ВСУ на транспорт экспертов МАГАТЭ - РИА Новости, 11.12.2024

Захарова отреагировала на нападение ВСУ на транспорт экспертов МАГАТЭ

Украинская сторона напала на транспорт, использовавшийся для перевозки экспертов МАГАТЭ в рамках планов ротации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), Москва осуждает такие РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:44

2024-12-11T10:44

2024-12-11T11:06

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украинская сторона напала на транспорт, использовавшийся для перевозки экспертов МАГАТЭ в рамках планов ротации на Запорожской АЭС (ЗАЭС), Москва осуждает такие действия, следует из заявления официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованного на сайте ведомства."Десятого декабря в ходе плановой ротации экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС (ЗАЭС) вооруженные силы Украины нанесли серию ударов по задействованному для перевозки персонала агентства автотранспорту", - говорится в заявлении.Она отметила, что "около 15:00 на подконтрольной Киеву территории был атакован автомобиль МАГАТЭ, использовавшийся для транспортировки экспертов секретариата агентства", а "в 16:37 Украина нанесла удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из населенного пункта Каменское после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения".По ее словам, Москва разделяет возмущение руководства МАГАТЭ в связи с этими действиями Киева, считает их провокационными и безрассудными и отмечает, что украинская сторона решила "подвергнуть смертельной опасности сотрудников международной организации, а также российских военнослужащих, обеспечивающих проведение ротации"."Произошедшая атака, которая могла привести к гибели людей, свидетельствует о полном пренебрежении украинских властей общепринятыми нормами гуманитарного права и любыми достигнутыми договоренностями, а также о вопиющем неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций", - отметила Захарова.Она заявила, что Москва "самым решительным образом" осуждает эти действия Киева и отмечает, что украинское руководство не считается ни с последствиями, ни с международным мнением, "по сути, отвергая само понятие и принципы ядерной и физической ядерной безопасности, которые приносятся ими в жертву своим амбициям и вредоносной, разрушительной политике"."Отмечаем, что действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией совета управляющих МАГАТЭ", - добавила Захарова, призвав США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку Киева и "принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации".

https://ria.ru/20241211/rogov-1988552246.html

https://ria.ru/20241211/brazilija-1988529774.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

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магатэ, в мире, мария захарова, украина, россия, запорожская область