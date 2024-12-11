https://ria.ru/20241211/msb-1988599979.html

Госкомпании закупили у МСБ товары и услуги на 26,7 трлн рублей с 2021 года

Госкомпании закупили у МСБ товары и услуги на 26,7 трлн рублей с 2021 года - РИА Новости, 11.12.2024

Госкомпании закупили у МСБ товары и услуги на 26,7 трлн рублей с 2021 года

Государственные компании закупили товары и услуги у малого и среднего бизнеса в России на общую сумму свыше 26,7 триллиона рублей с 2021 года, сообщил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:03

2024-12-11T14:03

2024-12-11T14:03

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Государственные компании закупили товары и услуги у малого и среднего бизнеса в России на общую сумму свыше 26,7 триллиона рублей с 2021 года, сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подводя промежуточные итоги закупочной деятельности у МСБ по 223-ФЗ с 2021 года по ноябрь 2024 года. "Объем закупок у МСП-поставщиков в рамках 223-ФЗ в период с 2021 года по ноябрь 2024 года составил более 26,7 триллиона рублей. Завершающийся 2024 год может побить прошлогодний рекорд по объему закупок, который составил 7,97 триллиона рублей. По данным за январь-ноябрь текущего года, общая сумма закупок у МСП-поставщиков уже превысила 7,3 триллиона рублей и продолжает расти", - приводит пресс-служба КМСП слова Исаевича. Он добавил, что за прошедший период текущего года число МСП-поставщиков по сравнению с 2021 годом уже выросло на 70%. Этому росту, по его словам, способствовало введение и мониторинг соблюдения установленной правительством РФ квоты на закупки госкомпаниями у малого и среднего бизнеса, который осуществляет Корпорация МСП. Аналогичным образом данный фактор отразился на среднем доходе на одного МСП-поставщика. "Мы видим, что за счет нашего мониторинга квоты на закупки у малого и среднего бизнеса на 22% в среднем растет доход у МСП-поставщиков. Они стали поставлять госкомпаниям сложную продукцию обрабатывающего производства, ее доля в 2024 году достигает уже порядка 38% от всего объема закупок. В 2022 году запустили механизм "выращивания" и долгосрочных офсетных договоров. На сегодняшний день заключено 11 договоров с МСП на сумму более 6 млрд рублей. Так, предприятие из Белгородской области будет поставлять металлорежущий инструмент Объединенной авиастроительной корпорации на общую сумму 1,5 млрд рублей, до этого инструмент закупался в Швеции и Германии", — сообщил Исаевич. По его словам, чтобы нарастить спрос на продукцию МСП и увеличить их выручку, будет масштабирована работа по привлечению госкомпаний к заключению договоров по 223-ФЗ на поставку технологичной продукции, в том числе в рамках офсетных договоров. "Ожидается, что МСП к 2030 году поставят госкомпаниям такой продукции на сумму 1,2 трлн рублей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП. И добавил, что в 2024 году три из четырех договоров крупнейших заказчиков в рамках 223-ФЗ заключается с малым и средним бизнесом. При этом, по его словам, объем закупок у МСП в текущем году по сравнению с 2018 годом (до запуска нацпроекта) увеличился более чем в 3 раза — с 2,4 триллиона рублей до 7,3 триллиона рублей. Число МСП-поставщиков за тот же период выросло в 2,2 раза — до более чем 208 тысяч, а количество договоров с ними в 2,5 раза — до почти 808 тысяч. В то же время заметно — почти в 4,5 раза — расширился перечень закупаемой у МСП номенклатуры. Теперь малый и средний бизнес поставляет крупнейшим заказчикам около 1,6 миллиона позиций. С 2022 года в России действует увеличенная до 25% квота на закупки у МСП. Их объем является одним из показателей нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал президент Владимир Путин. Корпорация МСП и регионы осуществляют контроль за соблюдением квоты закупок крупнейших заказчиков у МСП.

https://ria.ru/20241209/biznes-1988256345.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич