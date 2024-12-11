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Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 11.12.2024
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09:09 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moskva-1988525177.html
Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка
Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 11.12.2024
Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка
Четыре неэффективно используемые территории будут реорганизованы назначенным столичными властями инвестором в Можайском районе Москвы, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:09
2024-12-11T09:09
общество
москва
можайский район
владимир ефимов (правительство москвы)
максим гаман
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Четыре неэффективно используемые территории будут реорганизованы назначенным столичными властями инвестором в Можайском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четыре участка по адресам: Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, 43, общей площадью 3,16 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор КРТ возведет на них современные жилые комплексы, в которые смогут переехать участники программы реновации. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 29 миллиардов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки располагаются вдоль Можайского шоссе, рядом со станциями Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская МЦД-1. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на площадках будет построено жилье по программе реновации и для других нужд Москвы. Общая площадь новостроек превысит 83,7 тысячи квадратных метров. На участках также проложат дороги и обустроят подъезды к домам, дополнил Гаман.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в планах возвести в районе 51,9 тысячи квадратных метров жилья по реновации, что позволит переселить до 1,9 тысячи жителей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал редевелопмент по программе КРТ еще семи участков в столице общей площадью 6,19 гектара.
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москва
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общество, москва, можайский район, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Общество, Москва, Можайский район, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Максим Гаман, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Четыре неэффективно используемые территории будут реорганизованы назначенным столичными властями инвестором в Можайском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Четыре участка по адресам: Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, 43, общей площадью 3,16 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор КРТ возведет на них современные жилые комплексы, в которые смогут переехать участники программы реновации. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 29 миллиардов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Ефимов: в Москве назначили оператора КРТ в Гагаринском районе
9 декабря, 09:22
Участки располагаются вдоль Можайского шоссе, рядом со станциями Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская МЦД-1.
Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на площадках будет построено жилье по программе реновации и для других нужд Москвы. Общая площадь новостроек превысит 83,7 тысячи квадратных метров. На участках также проложат дороги и обустроят подъезды к домам, дополнил Гаман.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в планах возвести в районе 51,9 тысячи квадратных метров жилья по реновации, что позволит переселить до 1,9 тысячи жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал редевелопмент по программе КРТ еще семи участков в столице общей площадью 6,19 гектара.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Ефимов: Москва по итогам торгов с начала года заключила 10 договоров о КРТ
6 декабря, 09:22
 
ОбществоМоскваМожайский районВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Максим ГаманВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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