https://ria.ru/20241211/moskva-1988525177.html

Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка

Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка - РИА Новости, 11.12.2024

Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка

Четыре неэффективно используемые территории будут реорганизованы назначенным столичными властями инвестором в Можайском районе Москвы, сообщил заммэра столицы... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:09

2024-12-11T09:09

2024-12-11T09:09

общество

москва

можайский район

владимир ефимов (правительство москвы)

максим гаман

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Четыре неэффективно используемые территории будут реорганизованы назначенным столичными властями инвестором в Можайском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Четыре участка по адресам: Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, 43, общей площадью 3,16 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор КРТ возведет на них современные жилые комплексы, в которые смогут переехать участники программы реновации. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 29 миллиардов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Участки располагаются вдоль Можайского шоссе, рядом со станциями Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская МЦД-1. Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на площадках будет построено жилье по программе реновации и для других нужд Москвы. Общая площадь новостроек превысит 83,7 тысячи квадратных метров. На участках также проложат дороги и обустроят подъезды к домам, дополнил Гаман.Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в планах возвести в районе 51,9 тысячи квадратных метров жилья по реновации, что позволит переселить до 1,9 тысячи жителей. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал редевелопмент по программе КРТ еще семи участков в столице общей площадью 6,19 гектара.

https://ria.ru/20241209/efimov-1987817114.html

https://ria.ru/20241206/efimov-1987612039.html

москва

можайский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, можайский район, владимир ефимов (правительство москвы) , максим гаман, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы