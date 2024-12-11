Ефимов: в Можайском районе Москвы в рамках КРТ реорганизуют четыре участка
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Четыре неэффективно используемые территории будут реорганизованы назначенным столичными властями инвестором в Можайском районе Москвы, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Четыре участка по адресам: Можайское шоссе, владения 5, 13, 25, 43, общей площадью 3,16 гектара входят в один проект комплексного развития территорий. В течение пяти лет назначенный столицей оператор КРТ возведет на них современные жилые комплексы, в которые смогут переехать участники программы реновации. Вложения в реализацию проекта оцениваются почти в 29 миллиардов рублей. В итоге будет создано более 300 рабочих мест", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Участки располагаются вдоль Можайского шоссе, рядом со станциями Сетунь, Рабочий Поселок и Кунцевская МЦД-1.
Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, на площадках будет построено жилье по программе реновации и для других нужд Москвы. Общая площадь новостроек превысит 83,7 тысячи квадратных метров. На участках также проложат дороги и обустроят подъезды к домам, дополнил Гаман.
Глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что в планах возвести в районе 51,9 тысячи квадратных метров жилья по реновации, что позволит переселить до 1,9 тысячи жителей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал редевелопмент по программе КРТ еще семи участков в столице общей площадью 6,19 гектара.