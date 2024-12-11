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В Москве обсудят расширение торговли России и Индии - РИА Новости, 11.12.2024
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00:17 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moskva-1988521299.html
В Москве обсудят расширение торговли России и Индии
В Москве обсудят расширение торговли России и Индии - РИА Новости, 11.12.2024
В Москве обсудят расширение торговли России и Индии
Индийско-Российский бизнес-диалог состоится в среду в пресс-центре "Россия сегодня", на нем обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение торговли... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:17
2024-12-11T00:17
экономика
россия
индия
москва
владимир путин
антон кобяков
сэмми котвани
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Индийско-Российский бизнес-диалог состоится в среду в пресс-центре "Россия сегодня", на нем обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение торговли и поиск новых возможностей для развития отношений между странами. В рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ. Организаторами выступили Индийский бизнес-альянс, Деловой совет по сотрудничеству с Индией, правительство Москвы и "Росконгресс". Программа мероприятия включает пленарное заседание, посвященное темам развития торговых связей, решения логистических проблем и укрепления экономической устойчивости. Отмечается, что на мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран. Традиционно дружественные Россия и Индия Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. Советник российского лидера Антон Кобяков отмечал, что сотрудничество развивается по широкому кругу тем, в частности в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Кроме того, укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений. Взгляд экспертаИндия могла бы поделиться своим опытом с Россией в IT-области, технологиях, здравоохранении и фармацевтике, заявил РИА Новости руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. По его мнению, благодаря обмену опытом, партнерство между странами только укрепится. Комментируя сотрудничество в сфере здравоохранения, глава альянса отметил, что Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального производителя, Нью-Дели и Москва могли бы создать фармацевтический кластер по их производству. Реализация такого проекта может сделать Россию мировым экспортером фармацевтики, способствует сотрудничеству Нью-Дели и Москвы в исследованиях и разработках, создаст рабочие места и стимулирует экономический рост, уточнил глава альянса.
https://ria.ru/20240517/indiya-1946614482.html
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экономика, россия, индия, москва, владимир путин, антон кобяков, сэмми котвани
Экономика, Россия, Индия, Москва, Владимир Путин, Антон Кобяков, Сэмми Котвани
В Москве обсудят расширение торговли России и Индии

В Москве обсудят расширение торговли и перспективы сотрудничества России и Индии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Индийско-Российский бизнес-диалог состоится в среду в пресс-центре "Россия сегодня", на нем обсудят укрепление стратегического партнерства, расширение торговли и поиск новых возможностей для развития отношений между странами.
В рамках мероприятия состоятся три тематические сессии, посвященные росту торговли и инвестиционных потоков, расширению транспортных связей, инновациям в промышленности, банковском деле и агрологистике, а также в здравоохранении и биотехнологиях, развитию совместных научных исследований и образовательных программ.
Индия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Индия не рассматривает рост торговли с Россией как временное явление
17 мая, 11:28
Организаторами выступили Индийский бизнес-альянс, Деловой совет по сотрудничеству с Индией, правительство Москвы и "Росконгресс".
Программа мероприятия включает пленарное заседание, посвященное темам развития торговых связей, решения логистических проблем и укрепления экономической устойчивости. Отмечается, что на мероприятии выступят ведущие эксперты, политические деятели и представители бизнеса двух стран.
Грузовые контейнеры в порту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Индия изучает способы увеличения экспорта в Россию
15 июля, 15:30

Традиционно дружественные Россия и Индия

Отношения России и Индии активно развиваются, носят характер привилегированного, стратегического партнерства и продолжают активно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин.
Советник российского лидера Антон Кобяков отмечал, что сотрудничество развивается по широкому кругу тем, в частности в торговле, энергетике, науке, инвестиционной, туристической и природоохранной сферах. Кроме того, укрепляется и кооперация двух стран в рамках интеграционных объединений.
Раджнатх Сингх - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Министр обороны Индии рассказал о сотрудничестве с Россией
Вчера, 14:14

Взгляд эксперта

Индия могла бы поделиться своим опытом с Россией в IT-области, технологиях, здравоохранении и фармацевтике, заявил РИА Новости руководитель ассоциации "Индийский бизнес-альянс" Сэмми Котвани. По его мнению, благодаря обмену опытом, партнерство между странами только укрепится.
Комментируя сотрудничество в сфере здравоохранения, глава альянса отметил, что Россия должна превратиться из импортера активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в глобального производителя, Нью-Дели и Москва могли бы создать фармацевтический кластер по их производству.
Реализация такого проекта может сделать Россию мировым экспортером фармацевтики, способствует сотрудничеству Нью-Дели и Москвы в исследованиях и разработках, создаст рабочие места и стимулирует экономический рост, уточнил глава альянса.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Заместитель торгпреда рассказал о роли Индии для российского бизнеса
6 сентября, 07:49
 
ЭкономикаРоссияИндияМоскваВладимир ПутинАнтон КобяковСэмми Котвани
 
 
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