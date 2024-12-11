https://ria.ru/20241211/moshennichestvo-1988701707.html

Сбербанк выявил случаи мошенничества с использованием дипфейков

Сбербанк выявил случаи мошенничества с использованием дипфейков - РИА Новости, 11.12.2024

Сбербанк выявил случаи мошенничества с использованием дипфейков

Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с использованием дипфейков, видит рост применения искусственного интеллекта мошенниками, заявил журналистам глава... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:06

2024-12-11T21:06

2024-12-11T21:06

технологии

герман греф

сбербанк россии

общество

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Сбербанк зафиксировал случаи мошенничества с использованием дипфейков, видит рост применения искусственного интеллекта мошенниками, заявил журналистам глава банка Герман Греф на конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "К сожалению да, более того, это не единичный случай", - сказал он, отвечая на вопрос, фиксирует ли Сбербанк случаи мошенничества с использованием дипфейков. "На сегодняшний день достаточно обычной стала ситуация взламывания личных данных людей в мессенджерах, организовывают звонки, либо видеозвонки", - добавил Греф. Глава Сбербанка рассказал о случае мошенничества с оживлением фотографии с помощью искусственного интеллекта: дипфейк синхронно произносил соответствующие слова, и отличить его от настоящего человека было практически невозможного. "К сожалению, мы видим рост использования технологий, и искусственного интеллекта в том числе, мошенниками", - отметил Греф. По его мнению, одна из самых насущных задач - создание технологий, доступных всем, чтобы с помощью искусственного интеллекта можно было бороться с мошенниками.

https://ria.ru/20241209/gosduma-1988067962.html

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

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технологии, герман греф, сбербанк россии, общество