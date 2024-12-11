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В Ростове-на-Дону экс-судью обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 11.12.2024
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12:23 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moshennichestvo-1988575488.html
В Ростове-на-Дону экс-судью обвинили в мошенничестве
В Ростове-на-Дону экс-судью обвинили в мошенничестве - РИА Новости, 11.12.2024
В Ростове-на-Дону экс-судью обвинили в мошенничестве
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, который, по данным оперативников, получил 2,4... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:23
2024-12-11T12:23
происшествия
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, который, по данным оперативников, получил 2,4 миллиона рублей за якобы помощь в освобождении от уголовной ответственности, сообщает УФСБ России по Ростовской области. "На основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, причастного к мошенническим действиям", - говорится в сообщении. Оперативники установили, что с марта по апрель 2021 года, будучи действующим судьей, подозреваемый получил 2,4 миллиона рублей от гражданина за решение вопроса об освобождении последнего от уголовной ответственности. Эти деньги судья обещал передать коллеге в другой районный суд, который рассматривал дело. Однако исполнять обещанное фигурант не намеревался в силу отсутствия у него такой возможности. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество".
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происшествия, россия, ростов-на-дону, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов-на-Дону, Ростовская область
В Ростове-на-Дону экс-судью обвинили в мошенничестве

В Ростове-на-Дону экс-судью подозревают в мошенничестве на 2,4 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, который, по данным оперативников, получил 2,4 миллиона рублей за якобы помощь в освобождении от уголовной ответственности, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону, причастного к мошенническим действиям", - говорится в сообщении.
Оперативники установили, что с марта по апрель 2021 года, будучи действующим судьей, подозреваемый получил 2,4 миллиона рублей от гражданина за решение вопроса об освобождении последнего от уголовной ответственности. Эти деньги судья обещал передать коллеге в другой районный суд, который рассматривал дело. Однако исполнять обещанное фигурант не намеревался в силу отсутствия у него такой возможности.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК России "Мошенничество".
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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