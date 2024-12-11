https://ria.ru/20241211/morozniki-1988600226.html

В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"

В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы" - РИА Новости, 11.12.2024

В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:03

2024-12-11T14:03

2024-12-11T15:45

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения."В старинной Субтропческой оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустились первые морозники, или "рождественские розы". Среди них: морозник черный и гибриды с Балеарских островов в Средиземном море", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241118/brugmansiya-1984395195.html

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москва, общество, балеарские острова