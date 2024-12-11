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В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы" - РИА Новости, 11.12.2024
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Хорошие новости
 
14:03 11.12.2024 (обновлено: 15:45 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/morozniki-1988600226.html
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы" - РИА Новости, 11.12.2024
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"
В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:03
2024-12-11T15:45
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения."В старинной Субтропческой оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустились первые морозники, или "рождественские розы". Среди них: морозник черный и гибриды с Балеарских островов в Средиземном море", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241118/brugmansiya-1984395195.html
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москва, общество, балеарские острова
Хорошие новости, Москва, Общество, Балеарские острова
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"

В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые морозники

© Фото : Цветочные побасёнки/TelegramПервые "рождественские розы" расцвели в Аптекарском огороде в Москве
Первые рождественские розы расцвели в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Цветочные побасёнки/Telegram
Первые "рождественские розы" расцвели в Аптекарском огороде в Москве
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения.
"В старинной Субтропческой оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустились первые морозники, или "рождественские розы". Среди них: морозник черный и гибриды с Балеарских островов в Средиземном море", — говорится в сообщении.
Бругмансия, известная также под названием трубы ангела, расцвела в ботаническом саду Московского государственного университета Аптекарский огород - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В "Аптекарском огороде" расцвели "трубы ангела"
18 ноября, 14:13
 
Хорошие новостиМоскваОбществоБалеарские острова
 
 
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