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В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы" - РИА Новости, 11.12.2024
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"
В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:03
2024-12-11T14:03
2024-12-11T15:45
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые "рождественские розы", рассказали в пресс-службе учреждения."В старинной Субтропческой оранжерее в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустились первые морозники, или "рождественские розы". Среди них: морозник черный и гибриды с Балеарских островов в Средиземном море", — говорится в сообщении.
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москва, общество, балеарские острова
Хорошие новости, Москва, Общество, Балеарские острова
В "Аптекарском огороде" расцвели первые "рождественские розы"
В "Аптекарском огороде" в Москве расцвели первые морозники