https://ria.ru/20241211/moreprodukty-1988369281.html

"Без помощи не обойтись". С чем Россия не справится самостоятельно

"Без помощи не обойтись". С чем Россия не справится самостоятельно - РИА Новости, 11.12.2024

"Без помощи не обойтись". С чем Россия не справится самостоятельно

Россия кратно увеличила поставки моллюсков за рубеж — российские дары моря активно приобретают Китай, Южная Корея и Белоруссия. Внутреннее же потребление растет РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:00

2024-12-11T08:02

экономика

китай

россия

эквадор

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Надежда Сарапина. Россия кратно увеличила поставки моллюсков за рубеж — российские дары моря активно приобретают Китай, Южная Корея и Белоруссия. Внутреннее же потребление растет значительно медленнее. Эксперты считают, что дело вовсе не в цене. В чем проблема — разбиралось РИА Новости.Высокий спросС января по октябрь за границу продали 22 тысячи тонн двустворчатых, сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса "Агроэкспорт". Это в полтора раза больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всех купили в КНР — 84%. Южная Корея — шесть процентов, Белоруссия — четыре.Результат вполне логичный, говорит соучредитель интернет-магазина Hot-fish Алексей Горячев. "Для азиатов моллюски — привычный элемент рациона. Они с удовольствием берут нашу продукцию, а ограниченные каналы ее сбыта позволяют восточным соседям еще и манипулировать ценами", — отмечает он.К 2050-му "Агроэкспорт" планирует нарастить поставки до 50 тысяч тонн.Внутри страны спрос тоже увеличивается, но не так быстро. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и аналитическая компания NTech пришли к выводу (исследование есть в распоряжении РИА Новости), что за семь месяцев продажи прибавили 19% в натуральном выражении и 25 — в денежном.Рост в основном обеспечили замороженные гребешки (плюс 54,5 процента) и кальмары (50,4). У мидий меньше всего — 2,4. Это в натуральном выражении. В финансовом — 25,6, 45 и 16,2 соответственно.Кроме того, компания NielsenIQ проанализировала структуру спроса в крупнейших розничных сетях. За девять месяцев среди замороженных продуктов лидируют мидии и кальмары — плюс 39 и 11,8% в натуральном выражении (в денежном — 20 и 17). У замороженного гребешка — минус 2,2, но по деньгам — плюс 17,5. Причем в охлажденном виде — плюс 2500%, хотя это из-за очень низкой базы. "Потребитель предпочитает интересные и необычные продукты, в том числе кальмаров, моллюсков и прочих беспозвоночных", — считает директор по аналитике NTech Леонид Ардалионов.Согласно анализу данных Росстата, к октябрю рыбопромышленники увеличили производство моллюсков и беспозвоночных на 77,5% — до 31,9 тысячи тонн. В сегменте мороженых, сушеных, соленых моллюсков или в рассоле — плюс 29,4%, 65,4 тысячи тонн.Перспективы ростаВ основном Россия добывает командорского кальмара, трубача, гребешка, уточняет президент ВАРПЭ Герман Зверев. В приоритете — внутренний рынок, который стимулируется и развитием аквакультуры. К ноябрю диких моллюсков получили 117,25 тысячи тонн, а выращенных — 72 тысячи, говорится в докладе.Недостаточную добычу мидий, устриц и осьминогов компенсируют как раз культивацией, а также поставками из-за рубежа, в основном из Китая. В этом году показатели сильно подросли.За девять месяцев из КНР импортировали 21,3 тысячи тонн моллюсков и беспозвоночных, что на 95,7% больше год к году. По отдельным видам прибавка и вовсе в тысячи процентов. Живые и охлажденные устрицы — плюс 2000%, 253 тонны, замороженные гребешки — 286 и 226, кальмары — 224,3 и 13,2, осьминоги — 43,5 и 287."Этому способствует и то, что моллюски с беспозвоночными подешевели — в среднем на 17%, до 4,61 доллара за килограмм", — добавляет Зверев. По прогнозам к концу года импорт в данном сегменте достигнет 220-230 миллионов долларов.Ограничительный факторРетейлеры подтверждают: пока собственное производство не способно удовлетворить внутренний спрос. Некоторые морепродукты, в частности "ресторанного формата", приходится покупать за рубежом. "Например, голубые мидии популярных размеров (40-60 штук на килограмм) выращивают в Китае и в Чили. Черноморские только появляются — в этом году у нас было всего полторы тонны максимум, а импортные продавали десятками тонн", — рассказывает руководитель отдела закупок ООО "ПТК Экор-Фиш" Рамиля Алякина.Так же и с креветками. Черноморские — очень маленькие. Крупные — мурманские и дальневосточные, и самые большие уходят на экспорт. "Раньше было много 50-70, а сейчас у нас остаются так называемые пивные — 90 на килограмм в неразделанном виде и мельче. Для сравнения: из Китая, Вьетнама, Индии и Эквадора — уже в основном без головы или очищенными по 21-25 штук на фунт (454 грамма)", — уточняет Алякина.При этом сильно скакнули и цены. Если еще два года назад было максимум 600 рублей за килограмм, то сейчас крупные мурманские — от 900 рублей и выше. Потребители вынуждены переключаться на другие размеры. "Раньше совсем мелкие — 250-300 штук на килограмм и за креветку не считали, а сейчас покупают", — отмечает эксперт.Кроме того, уменьшение добычи в Эквадоре и ослабление рубля привели к сильному удорожанию разделанных креветок — как сырых, так и варено-мороженых. Не отстают и другие морепродукты. "Импортные мидии прибавили в цене порядка 20%. Дальневосточного крупного гребешка 10-20 штук на килограмм почти нет. До этого мы его брали тысячи по две, теперь — от четырех. У китайцев тоже дефицит — гребешки вдвое меньше обошлись нам на тысячу рублей дороже. За мелкие российские (80-100 штук на килограмм) платим порядка 2,5 тысячи рублей", — перечисляет Алякина.В ВАРПЭ считают, что снизить зависимость от зарубежных морепродуктов и сбить цены поможет аквакультура. Отраслевики подчеркивают: как только отечественные рыболовы начинают добывать больше, импорт сокращается. Так, за девять месяцев поставки мидий из Китая уменьшились на 28,5% — до 1,04 тысячи тонн. В перспективе импорт большинства моллюсков и беспозвоночных сократится.

https://ria.ru/20241116/ikra-1983946564.html

https://ria.ru/20240801/yagody-1963222606.html

https://ria.ru/20240711/khleb-1958812365.html

китай

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экономика, китай, россия, эквадор