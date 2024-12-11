https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988555088.html

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.12.2024

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

Правительство Молдавии должно уйти в отставку, поскольку экономическая ситуация становится только хуже и народ нищает, заявил экс-президент, лидер Соцпартии... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:07

2024-12-11T10:07

2024-12-11T10:07

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

дорин речан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153090/60/1530906068_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_12563b2b2f8bebb51755664c1d23e121.jpg

КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уйти в отставку, поскольку экономическая ситуация становится только хуже и народ нищает, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. "В холодный период года граждане получат от государства всего от 300 до 800 леев (16 - 43 доллара - ред.) помощи, и то "повезло" не всем. Сказки президента Майи Санду о том, что "заграница нам поможет", – ложь. Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть", - написал Додон. Он объяснил, что в предвыборную президентскую кампанию этой осенью Санду и партия "Действие и солидарность" обещали людям, что ситуация в стране улучшится, но на деле этого не происходит. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, дорин речан