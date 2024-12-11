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Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.12.2024
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10:07 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/moldaviya-1988555088.html
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку - РИА Новости, 11.12.2024
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку
Правительство Молдавии должно уйти в отставку, поскольку экономическая ситуация становится только хуже и народ нищает, заявил экс-президент, лидер Соцпартии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:07
2024-12-11T10:07
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
дорин речан
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уйти в отставку, поскольку экономическая ситуация становится только хуже и народ нищает, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса. "В холодный период года граждане получат от государства всего от 300 до 800 леев (16 - 43 доллара - ред.) помощи, и то "повезло" не всем. Сказки президента Майи Санду о том, что "заграница нам поможет", – ложь. Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть", - написал Додон. Он объяснил, что в предвыборную президентскую кампанию этой осенью Санду и партия "Действие и солидарность" обещали людям, что ситуация в стране улучшится, но на деле этого не происходит. Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, дорин речан
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Майя Санду, Дорин Речан
Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку

Додон призвал правительство Молдавии уйти в отставку из-за ситуации в экономике

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 дек - РИА Новости. Правительство Молдавии должно уйти в отставку, поскольку экономическая ситуация становится только хуже и народ нищает, заявил экс-президент, лидер Соцпартии Игорь Додон в Telegram-канале.
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов 6 декабря выдвинули вотум недоверия правительству премьера Дорина Речана. Они отметили, что как и три года назад, республика до сих пор имеет дело с глубоким энергетическим кризисом, а у властей нет четкой политики и стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны и защиты граждан от последствий энергокризиса.
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"В холодный период года граждане получат от государства всего от 300 до 800 леев (16 - 43 доллара - ред.) помощи, и то "повезло" не всем. Сказки президента Майи Санду о том, что "заграница нам поможет", – ложь. Денег нет, и дальше будет только сложнее. Молдавский народ продолжит нищать. Решение только одно: досрочные выборы, отставка правительства и новая власть", - написал Додон.
Он объяснил, что в предвыборную президентскую кампанию этой осенью Санду и партия "Действие и солидарность" обещали людям, что ситуация в стране улучшится, но на деле этого не происходит.
Национальное агентство по регулированию энергетики 29 ноября приняло решение, что тариф на газ в Молдавии с 1 декабря будет повышен почти на 28% - до 0,85 доллара за кубометр. За этим может последовать рост тарифов на теплоэнергию и электроэнергию.
С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуДорин Речан
 
 
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