https://ria.ru/20241211/mid-1988609926.html

Достижение мира не является приоритетом для Киева, заявили в МИД

Достижение мира не является приоритетом для Киева, заявили в МИД - РИА Новости, 11.12.2024

Достижение мира не является приоритетом для Киева, заявили в МИД

Достижение мира не является приоритетом для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Владимира Зеленского на... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:46

2024-12-11T14:46

2024-12-11T14:46

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владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Достижение мира не является приоритетом для Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя реакцию Владимира Зеленского на предложения Дональда Трампа по Украине. "Достижение мира не является приоритетом для киевского режима. Да они вообще такими категориями не меряют, они вообще эти категории не используют. Их так научили", - сказала она в ходе брифинга. Она добавила, что давно утративший легитимность якобы руководитель Украины Зеленский ответил на предложения избранного президента США Дональда Трампа циничным отказом. "Он в очередной раз заявил, что не пойдёт ни на какие мирные соглашения без гарантий безопасности, под которыми он понимает членство страны в НАТО", - отметила Захарова. Инаугурация победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа запланирована на 20 января. Он неоднократно высказывался по теме украинского конфликта, одним из его предвыборных заверений было обещание урегулировать конфликт за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. По данным СМИ, у Трампа есть три плана урегулирования конфликта на Украине. Их выдвинули будущий вице-президент США Джей-Ди Вэнс, экс-директор нацразведки Ричард Гренелл и номинированный на должность спецпредставителя на Украине Кит Келлог. В частности, Гренелл предлагает создать автономные зоны на востоке Украины, при этом членство Украины в НАТО не входит в интересы США. План Келлога включает в себя прекращение огня на основе заморозки по линии фронта. Предложение Вэнса - демилитаризация линии демаркации между Россией и Украиной и гарантия для России, что Киев не вступит в НАТО.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544993.html

https://ria.ru/20241211/dubinskiy-1988552885.html

https://ria.ru/20241012/zagovor-1977704467.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, мария захарова, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)