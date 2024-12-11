Объявлены победители XXII премии "Топ-1000 российских менеджеров"
Победителей XXII премии "Топ-1000 российских менеджеров" назвали в Москве
© Пресс-службы Ассоциации менеджеровПобедители XXII премии "Топ-1000 российских менеджеров"
© Пресс-службы Ассоциации менеджеров
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Академики премии "Топ-1000 российских менеджеров" определили имена лучших управленцев России в 19 номинациях в более чем 20 отраслях экономики, сообщили в пресс-службе Ассоциации менеджеров, которая выступает организатором мероприятия.
В этом году премия приурочена к 25-летнему юбилею организации.
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"Каждый год премия “Топ-1000 российских менеджеров” становится ярким событием в нашем календаре и важной вехой на пути к признанию выдающихся достижений в области управления. В очередной раз на этой сцене мы становимся свидетелями вдохновляющих историй успеха управленцев, стремящихся к росту и развитию как своих компаний, так и российской экономики. Мы собираемся здесь, чтобы чествовать тех топ-менеджеров, чей профессионализм и преданность делу вдохновляют все наше бизнес-сообщество", – приводятся в сообщении слова президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина.
Постоянные члены Академии премии – представители бизнеса, СМИ, экспертного сообщества – ежегодно в формате закрытого голосования определяют тех, кто внес наиболее заметный вклад в развитие своих компаний, отраслей и экономики в течение года. Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, занявшие первые места в рейтинге, говорится в сообщении.
В 2024 году на звания лучших директоров в своей сфере претендовали почти 300 номинантов. Всего за время существования проекта его лауреатами стали более 18 тысяч руководителей. В этом году торжественную церемонию премии "Топ-1000 российских менеджеров" посетили более 700 гостей.
В частности, среди лидеров этого года оказался главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский (Лучший высший руководитель), руководитель практики внутрикорпоративные коммуникации СИБУР Холдинга Мария Смыслова (Лучший директор по внутрикорпоративным коммуникация), старший вице-президент - директор департамента информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо (Лучший директор по кибербезопасности), директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок (Лучший директор по маркетингу), вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Андрей Рего (Лучший директор по отношениям с органами власти), директор по правовым вопросам X5 Group Елена Крупская (Лучший директор по правовым вопросам), исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК "Система" Виктория Блатова (Лучший директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности), директор по цифровизации госкорпорации "Росатом" Екатерина Солнцева (Лучший директор по цифровой трансформации), первый заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Дмитрий Пьянов (Лучший финансовый директор) и другие. Победителем в специальной номинации "Лучший независимый директор" стал независимый директор ФосАгро, ХК "Новотранс", Компания Усть-Луга Виктор Черепов.