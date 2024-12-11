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Медведев рассказал, почему восхищается Китаем - РИА Новости, 11.12.2024
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12:56 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/medvedev-1988584475.html
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем - РИА Новости, 11.12.2024
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем
Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:56
2024-12-11T12:56
китай
россия
дмитрий медведев
единая россия
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Что касается того, что меня здесь вдохновляет - говорил, говорю и буду говорить - это перемены, которые я вижу в КНР. Фантастические. Это просто не укладывается в голове", - сказал Медведев журналистам. Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году. "Китай и тогда уже рос, развивался, но за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современно процветающее экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение", - сказал Медведев. Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
https://ria.ru/20241211/medvedev-1988576987.html
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китай, россия, дмитрий медведев, единая россия
Китай, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем

Медведев назвал Китай самым процветающим государством в мире

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Что касается того, что меня здесь вдохновляет - говорил, говорю и буду говорить - это перемены, которые я вижу в КНР. Фантастические. Это просто не укладывается в голове", - сказал Медведев журналистам.
Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся в России с государственным визитом, во время встречи. - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Медведев прокомментировал попытки внести раскол в отношения России и Китая
Вчера, 12:34
Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году.
"Китай и тогда уже рос, развивался, но за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современно процветающее экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение", - сказал Медведев.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к памятнику Народным героям в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине
Вчера, 09:44
 
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