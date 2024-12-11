https://ria.ru/20241211/medvedev-1988584475.html
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем - РИА Новости, 11.12.2024
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем
Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:56
2024-12-11T12:56
2024-12-11T12:56
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ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "Что касается того, что меня здесь вдохновляет - говорил, говорю и буду говорить - это перемены, которые я вижу в КНР. Фантастические. Это просто не укладывается в голове", - сказал Медведев журналистам. Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году. "Китай и тогда уже рос, развивался, но за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современно процветающее экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение", - сказал Медведев. Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
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китай, россия, дмитрий медведев, единая россия
Китай, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, почему восхищается Китаем
Медведев назвал Китай самым процветающим государством в мире
ПЕКИН, 11 дек - РИА Новости. Китай за последние 25 лет превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире, это вызывает восхищение, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Что касается того, что меня здесь вдохновляет - говорил, говорю и буду говорить - это перемены, которые я вижу в КНР
. Фантастические. Это просто не укладывается в голове", - сказал Медведев
журналистам.
Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году.
"Китай и тогда уже рос, развивался, но за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современно процветающее экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение", - сказал Медведев.
Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.