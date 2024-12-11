https://ria.ru/20241211/medvedev-1988551618.html

Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине

Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине - РИА Новости, 11.12.2024

Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом, возложил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T09:44

2024-12-11T09:44

2024-12-11T10:52

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ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом, возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит на площади Тяньаньмэнь. Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках, и является национальным монументом Китайской Народной Республики. Монумент высотой 38 метров расположен на площади Тяньаньмэнь. На его пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году.

https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, дмитрий медведев, пекин, россия