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Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине - РИА Новости, 11.12.2024
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09:44 11.12.2024 (обновлено: 10:52 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/medvedev-1988551618.html
Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине
Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине - РИА Новости, 11.12.2024
Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом, возложил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T09:44
2024-12-11T10:52
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ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом, возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине. Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит на площади Тяньаньмэнь. Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках, и является национальным монументом Китайской Народной Республики. Монумент высотой 38 метров расположен на площади Тяньаньмэнь. На его пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году.
https://ria.ru/20241002/diplomatiya-1975511197.html
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в мире, китай, дмитрий медведев, пекин, россия
В мире, Китай, Дмитрий Медведев, Пекин, Россия
Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине

Медведев возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к памятнику Народным героям в Пекине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к памятнику Народным героям в Пекине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к памятнику Народным героям в Пекине
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ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом, возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине.
Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит на площади Тяньаньмэнь.
Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках, и является национальным монументом Китайской Народной Республики. Монумент высотой 38 метров расположен на площади Тяньаньмэнь. На его пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году.
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