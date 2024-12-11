Медведев возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине
Медведев возложил венок к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к памятнику Народным героям в Пекине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на церемонии возложения венка к памятнику Народным героям в Пекине
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ПЕКИН, 11 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, который находится в Китае с двухдневным рабочим визитом, возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине.
Как передает корреспондент РИА Новости, церемония проходит на площади Тяньаньмэнь.
Памятник Народным героям построен в 1952–1958 годах в память о героях, сложивших жизни в революционной борьбе китайского народа в XIX и XX веках, и является национальным монументом Китайской Народной Республики. Монумент высотой 38 метров расположен на площади Тяньаньмэнь. На его пьедестале находятся восемь вырезанных из белого мрамора больших барельефов, изображающих революционную борьбу китайского народа с Первой опиумной войны до основания КНР в 1949 году.
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