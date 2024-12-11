https://ria.ru/20241211/medvedchuk-1988572406.html

Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных

Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных - РИА Новости, 11.12.2024

Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных

Россия — единственная страна, принимающая беженцев с Украины как равных, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:05

2024-12-11T12:05

2024-12-11T12:05

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оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия — единственная страна, принимающая беженцев с Украины как равных, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". "Единственная страна, которая массово принимает украинцев, это Россия. Она принимает их как равных, дает им гражданство, помощь, права, которые у них отобрали украинские нацисты. Их не будут ловить на улице и посылать на войну, жечь книги на родном языке, даже если он украинский, забирать последнее поборами и взятками. И это не пропаганда: спросите у миллионов украинцев, которые обрели свой дом в России, и они подтвердят эти слова", - написал Медведчук.Результатом конфликта с Россией для режима Владимира Зеленского, добавил политик, стала "утилизация населения" и массовое бегство граждан с Украины, причем жители Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали это вместе с территориями, на которых они проживают. Медведчук подчеркнул, что Зеленский оказался человеком огромной жадности и властолюбия, который "считает, что Запад должен ему бесконечно большое количество денег и оружия, а недовольные должны сидеть в тюрьме". Тем самым, отметил политик, Зеленский уничтожил государство как правовой социальный институт. Кроме того, Медведчук обратил внимание на то, что партия войны в США давно выкручивает Зеленскому руки, чтобы он снизил возраст мобилизации до 18 лет. "Команда Зеленского просто утилизирует на полях сражения старшее поколение, чтобы не раскошеливаться на пенсии. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Ну и кто захочет вернуться в страну, чтобы быть утилизированным бессмысленной и бесперспективной войной?" - резюмировал он.

https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь