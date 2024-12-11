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Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/medvedchuk-1988572406.html
Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных
Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных - РИА Новости, 11.12.2024
Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных
Россия — единственная страна, принимающая беженцев с Украины как равных, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:05
2024-12-11T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
владимир зеленский
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия — единственная страна, принимающая беженцев с Украины как равных, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру". "Единственная страна, которая массово принимает украинцев, это Россия. Она принимает их как равных, дает им гражданство, помощь, права, которые у них отобрали украинские нацисты. Их не будут ловить на улице и посылать на войну, жечь книги на родном языке, даже если он украинский, забирать последнее поборами и взятками. И это не пропаганда: спросите у миллионов украинцев, которые обрели свой дом в России, и они подтвердят эти слова", - написал Медведчук.Результатом конфликта с Россией для режима Владимира Зеленского, добавил политик, стала "утилизация населения" и массовое бегство граждан с Украины, причем жители Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали это вместе с территориями, на которых они проживают. Медведчук подчеркнул, что Зеленский оказался человеком огромной жадности и властолюбия, который "считает, что Запад должен ему бесконечно большое количество денег и оружия, а недовольные должны сидеть в тюрьме". Тем самым, отметил политик, Зеленский уничтожил государство как правовой социальный институт. Кроме того, Медведчук обратил внимание на то, что партия войны в США давно выкручивает Зеленскому руки, чтобы он снизил возраст мобилизации до 18 лет. "Команда Зеленского просто утилизирует на полях сражения старшее поколение, чтобы не раскошеливаться на пенсии. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Ну и кто захочет вернуться в страну, чтобы быть утилизированным бессмысленной и бесперспективной войной?" - резюмировал он.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Оппозиционная платформа - За жизнь
Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных

Медведчук назвал Россию единственной страной, принимающей украинцев как равных

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия — единственная страна, принимающая беженцев с Украины как равных, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".
"Единственная страна, которая массово принимает украинцев, это Россия. Она принимает их как равных, дает им гражданство, помощь, права, которые у них отобрали украинские нацисты. Их не будут ловить на улице и посылать на войну, жечь книги на родном языке, даже если он украинский, забирать последнее поборами и взятками. И это не пропаганда: спросите у миллионов украинцев, которые обрели свой дом в России, и они подтвердят эти слова", - написал Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Вчера, 08:00
Результатом конфликта с Россией для режима Владимира Зеленского, добавил политик, стала "утилизация населения" и массовое бегство граждан с Украины, причем жители Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали это вместе с территориями, на которых они проживают.
Медведчук подчеркнул, что Зеленский оказался человеком огромной жадности и властолюбия, который "считает, что Запад должен ему бесконечно большое количество денег и оружия, а недовольные должны сидеть в тюрьме". Тем самым, отметил политик, Зеленский уничтожил государство как правовой социальный институт. Кроме того, Медведчук обратил внимание на то, что партия войны в США давно выкручивает Зеленскому руки, чтобы он снизил возраст мобилизации до 18 лет. "Команда Зеленского просто утилизирует на полях сражения старшее поколение, чтобы не раскошеливаться на пенсии. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Ну и кто захочет вернуться в страну, чтобы быть утилизированным бессмысленной и бесперспективной войной?" - резюмировал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
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