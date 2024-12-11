Медведчук назвал Россию единственной, кто принимает беженцев как равных
Медведчук назвал Россию единственной страной, принимающей украинцев как равных
Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия — единственная страна, принимающая беженцев с Украины как равных, заявил председатель совета движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".
"Единственная страна, которая массово принимает украинцев, это Россия. Она принимает их как равных, дает им гражданство, помощь, права, которые у них отобрали украинские нацисты. Их не будут ловить на улице и посылать на войну, жечь книги на родном языке, даже если он украинский, забирать последнее поборами и взятками. И это не пропаганда: спросите у миллионов украинцев, которые обрели свой дом в России, и они подтвердят эти слова", - написал Медведчук.
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Результатом конфликта с Россией для режима Владимира Зеленского, добавил политик, стала "утилизация населения" и массовое бегство граждан с Украины, причем жители Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали это вместе с территориями, на которых они проживают.
Медведчук подчеркнул, что Зеленский оказался человеком огромной жадности и властолюбия, который "считает, что Запад должен ему бесконечно большое количество денег и оружия, а недовольные должны сидеть в тюрьме". Тем самым, отметил политик, Зеленский уничтожил государство как правовой социальный институт. Кроме того, Медведчук обратил внимание на то, что партия войны в США давно выкручивает Зеленскому руки, чтобы он снизил возраст мобилизации до 18 лет. "Команда Зеленского просто утилизирует на полях сражения старшее поколение, чтобы не раскошеливаться на пенсии. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Ну и кто захочет вернуться в страну, чтобы быть утилизированным бессмысленной и бесперспективной войной?" - резюмировал он.
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