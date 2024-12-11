https://ria.ru/20241211/malkov-1988702277.html

Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань

Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань - РИА Новости, 11.12.2024

Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах благоустройства территории городища Старая Рязань: предполагается организовать парковку, создать... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:11

2024-12-11T21:11

2024-12-11T21:11

рязанская область

рязанская область

павел малков

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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах благоустройства территории городища Старая Рязань: предполагается организовать парковку, создать карту территории с обозначением располагавшихся ранее объектов. Старая Рязань - крупнейший древнерусский город XII-XIII веков на территории Рязанской области, уничтоженный во время татаро-монгольского нашествия. Город был столицей Рязанского княжества. В среду Малков провел прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы жителей региона. У него, в частности, поинтересовались, планируется ли построить музейный комплекс на месте Старой Рязани. "Это же достопримечательное место, огромное количество людей погибло на этой территории, строить фактически на костях какой-то комплекс… неправильно. Тем более там и археологические работы продолжаются, огромное количество кладов там найдено, огромное количество вещей того времени. Это просто неисчерпаемая еще территория", - рассказал губернатор. Он назвал Старую Рязань местом силы. "Площадку точно надо благоустраивать. Мы сейчас как раз обсуждаем, как это сделать. Видится пока так, что, во-первых, должна быть хорошая парковка, во-вторых - хорошая обзорная площадка, все информационные ресурсы… И надо делать карту самого городища и делать информационное стенды для того, чтобы можно просто пройти и понять: вот здесь был храм, здесь были жилые дома, вот здесь была улица и так далее", - отметил Малков.

https://ria.ru/20241211/shkoly-1988693582.html

https://ria.ru/20241211/gubernatormalkov-1988686683.html

рязанская область

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рязанская область, павел малков