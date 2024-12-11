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Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань - РИА Новости, 11.12.2024
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
21:11 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/malkov-1988702277.html
Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань
Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань - РИА Новости, 11.12.2024
Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах благоустройства территории городища Старая Рязань: предполагается организовать парковку, создать... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:11
2024-12-11T21:11
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах благоустройства территории городища Старая Рязань: предполагается организовать парковку, создать карту территории с обозначением располагавшихся ранее объектов. Старая Рязань - крупнейший древнерусский город XII-XIII веков на территории Рязанской области, уничтоженный во время татаро-монгольского нашествия. Город был столицей Рязанского княжества. В среду Малков провел прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы жителей региона. У него, в частности, поинтересовались, планируется ли построить музейный комплекс на месте Старой Рязани. "Это же достопримечательное место, огромное количество людей погибло на этой территории, строить фактически на костях какой-то комплекс… неправильно. Тем более там и археологические работы продолжаются, огромное количество кладов там найдено, огромное количество вещей того времени. Это просто неисчерпаемая еще территория", - рассказал губернатор. Он назвал Старую Рязань местом силы. "Площадку точно надо благоустраивать. Мы сейчас как раз обсуждаем, как это сделать. Видится пока так, что, во-первых, должна быть хорошая парковка, во-вторых - хорошая обзорная площадка, все информационные ресурсы… И надо делать карту самого городища и делать информационное стенды для того, чтобы можно просто пройти и понять: вот здесь был храм, здесь были жилые дома, вот здесь была улица и так далее", - отметил Малков.
https://ria.ru/20241211/shkoly-1988693582.html
https://ria.ru/20241211/gubernatormalkov-1988686683.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
Губернатор рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань

Губернатор Малков рассказал о планах благоустройства городища Старая Рязань

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Губернатор Рязанской области Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о планах благоустройства территории городища Старая Рязань: предполагается организовать парковку, создать карту территории с обозначением располагавшихся ранее объектов.
Старая Рязань - крупнейший древнерусский город XII-XIII веков на территории Рязанской области, уничтоженный во время татаро-монгольского нашествия. Город был столицей Рязанского княжества.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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В среду Малков провел прямую линию, в рамках которой ответил на вопросы жителей региона. У него, в частности, поинтересовались, планируется ли построить музейный комплекс на месте Старой Рязани.
"Это же достопримечательное место, огромное количество людей погибло на этой территории, строить фактически на костях какой-то комплекс… неправильно. Тем более там и археологические работы продолжаются, огромное количество кладов там найдено, огромное количество вещей того времени. Это просто неисчерпаемая еще территория", - рассказал губернатор.
Он назвал Старую Рязань местом силы.
"Площадку точно надо благоустраивать. Мы сейчас как раз обсуждаем, как это сделать. Видится пока так, что, во-первых, должна быть хорошая парковка, во-вторых - хорошая обзорная площадка, все информационные ресурсы… И надо делать карту самого городища и делать информационное стенды для того, чтобы можно просто пройти и понять: вот здесь был храм, здесь были жилые дома, вот здесь была улица и так далее", - отметил Малков.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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Рязанская областьРязанская областьПавел Малков
 
 
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