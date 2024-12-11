https://ria.ru/20241211/makron-1988583794.html

Макрон заявил о готовности помочь в разрядке ситуации в Грузии

Макрон заявил о готовности помочь в разрядке ситуации в Грузии - РИА Новости, 11.12.2024

Макрон заявил о готовности помочь в разрядке ситуации в Грузии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили выразил готовность помочь в разгрузке ситуации в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:53

2024-12-11T12:53

2024-12-11T13:04

в мире

грузия

эммануэль макрон

бидзина иванишвили

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 11 дек - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили выразил готовность помочь в разгрузке ситуации в Грузии, сообщает пресс-служба партии."По инициативе президента Франции состоялся телефонный разговор между почетным председателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Эммануэлем Макроном. Макрон отметил, что сожалеет о ситуации в Грузии, и выразил желание способствовать полной разгрузке этой ситуации", - отмечено в заявлении пресс-службы партии.По данным ведомства, Иванишвили поблагодарила президента Франции за инициативу и приветствовала идею совместных усилий."Иванишвили и Макрон договорились, что в ближайшие дни они снова свяжутся и достигнутый прогресс будет оценен. Разговор длился один час", - отмечено в заявлении.

https://ria.ru/20241130/gruziya-1986532194.html

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в мире, грузия, эммануэль макрон, бидзина иванишвили, протесты в грузии — 2024