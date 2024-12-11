https://ria.ru/20241211/magadan-1988573072.html

В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО

В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО - РИА Новости, 11.12.2024

В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО

Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:17

2024-12-11T12:17

2024-12-11T12:46

надежные люди

магадан

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988580877_10:0:1894:1060_1920x0_80_0_0_dc3115e22500064a75f6a5daf08f1359.jpg

МАГАДАН, 11 дек — РИА Новости. Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для радиостанций по заказу военных, сообщил РИА Новости начальник центра Николай Гольчуков. "Изделия создают для участников специальной военной операции и по чертежам бойцов. 3-Д принтер и паяльное оборудование приобрело правительство региона, материалы купили на средства, собранные преподавателями. К Новому году направим изделия в зону СВО для тестирования в войсках. После получения отзывов и рекомендаций - совершенствовать этот момент. И попытаемся выйти на показатели до 10-20 аккумуляторных батарей в месяц и до двух-четырех антенн в месяц. В соответствии с улучшением логистических цепочек доставки компонентов производства", - рассказал Гольчуков. Единственный в регионе Учебный военный центр при крупнейшем высшем учебном заведении - Северо-Восточном госуниверситете готовит специалистов связи – сержантов и рядовых. Министерство обороны обеспечило центр средствами коротковолновой связи и радиостанциями гражданского назначения.

https://ria.ru/20241022/svo-1979246512.html

магадан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

магадан, вооруженные силы рф