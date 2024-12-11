Рейтинг@Mail.ru
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:17 11.12.2024 (обновлено: 12:46 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/magadan-1988573072.html
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО - РИА Новости, 11.12.2024
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО
Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:17
2024-12-11T12:46
надежные люди
магадан
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988580877_10:0:1894:1060_1920x0_80_0_0_dc3115e22500064a75f6a5daf08f1359.jpg
МАГАДАН, 11 дек — РИА Новости. Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для радиостанций по заказу военных, сообщил РИА Новости начальник центра Николай Гольчуков. "Изделия создают для участников специальной военной операции и по чертежам бойцов. 3-Д принтер и паяльное оборудование приобрело правительство региона, материалы купили на средства, собранные преподавателями. К Новому году направим изделия в зону СВО для тестирования в войсках. После получения отзывов и рекомендаций - совершенствовать этот момент. И попытаемся выйти на показатели до 10-20 аккумуляторных батарей в месяц и до двух-четырех антенн в месяц. В соответствии с улучшением логистических цепочек доставки компонентов производства", - рассказал Гольчуков. Единственный в регионе Учебный военный центр при крупнейшем высшем учебном заведении - Северо-Восточном госуниверситете готовит специалистов связи – сержантов и рядовых. Министерство обороны обеспечило центр средствами коротковолновой связи и радиостанциями гражданского назначения.
https://ria.ru/20241022/svo-1979246512.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988580877_246:0:1659:1060_1920x0_80_0_0_579f53fb95f5c483a7a7a7c2151e676a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Магадан, Вооруженные силы РФ
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО

Курсанты на Колыме делают зарядные устройства для радиостанций для бойцов СВО

© РИА Новости / Людмила Щербакова Курсанты Учебного военного центра в Магадане изготавливают компоненты для радиостанций для СВО
Курсанты Учебного военного центра в Магадане изготавливают компоненты для радиостанций для СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Людмила Щербакова
Курсанты Учебного военного центра в Магадане изготавливают компоненты для радиостанций для СВО
Читать ria.ru в
Дзен
МАГАДАН, 11 дек — РИА Новости. Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для радиостанций по заказу военных, сообщил РИА Новости начальник центра Николай Гольчуков.
"Изделия создают для участников специальной военной операции и по чертежам бойцов. 3-Д принтер и паяльное оборудование приобрело правительство региона, материалы купили на средства, собранные преподавателями. К Новому году направим изделия в зону СВО для тестирования в войсках. После получения отзывов и рекомендаций - совершенствовать этот момент. И попытаемся выйти на показатели до 10-20 аккумуляторных батарей в месяц и до двух-четырех антенн в месяц. В соответствии с улучшением логистических цепочек доставки компонентов производства", - рассказал Гольчуков.
Единственный в регионе Учебный военный центр при крупнейшем высшем учебном заведении - Северо-Восточном госуниверситете готовит специалистов связи – сержантов и рядовых. Министерство обороны обеспечило центр средствами коротковолновой связи и радиостанциями гражданского назначения.
Волонтеры из колымского поселка Ягодное передали на фронт почти 100 маскировочных сетей - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Волонтеры из Магаданской области передали в зону СВО маскировочные сети
22 октября, 09:35
 
Надежные людиМагаданВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала