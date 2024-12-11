https://ria.ru/20241211/magadan-1988573072.html
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО - РИА Новости, 11.12.2024
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО
Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:17
2024-12-11T12:17
2024-12-11T12:46
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МАГАДАН, 11 дек — РИА Новости. Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для радиостанций по заказу военных, сообщил РИА Новости начальник центра Николай Гольчуков. "Изделия создают для участников специальной военной операции и по чертежам бойцов. 3-Д принтер и паяльное оборудование приобрело правительство региона, материалы купили на средства, собранные преподавателями. К Новому году направим изделия в зону СВО для тестирования в войсках. После получения отзывов и рекомендаций - совершенствовать этот момент. И попытаемся выйти на показатели до 10-20 аккумуляторных батарей в месяц и до двух-четырех антенн в месяц. В соответствии с улучшением логистических цепочек доставки компонентов производства", - рассказал Гольчуков. Единственный в регионе Учебный военный центр при крупнейшем высшем учебном заведении - Северо-Восточном госуниверситете готовит специалистов связи – сержантов и рядовых. Министерство обороны обеспечило центр средствами коротковолновой связи и радиостанциями гражданского назначения.
https://ria.ru/20241022/svo-1979246512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Магадан, Вооруженные силы РФ
В Магадане начали изготавливать оборудование по заказам участников СВО
Курсанты на Колыме делают зарядные устройства для радиостанций для бойцов СВО
МАГАДАН, 11 дек — РИА Новости. Курсанты недавно открывшегося в Магадане Учебного военного центра при Северо-Восточном госуниверситете начали изготавливать зарядные устройства и антенны для радиостанций по заказу военных, сообщил РИА Новости начальник центра Николай Гольчуков.
"Изделия создают для участников специальной военной операции и по чертежам бойцов. 3-Д принтер и паяльное оборудование приобрело правительство региона, материалы купили на средства, собранные преподавателями. К Новому году направим изделия в зону СВО для тестирования в войсках. После получения отзывов и рекомендаций - совершенствовать этот момент. И попытаемся выйти на показатели до 10-20 аккумуляторных батарей в месяц и до двух-четырех антенн в месяц. В соответствии с улучшением логистических цепочек доставки компонентов производства", - рассказал Гольчуков.
Единственный в регионе Учебный военный центр при крупнейшем высшем учебном заведении - Северо-Восточном госуниверситете готовит специалистов связи – сержантов и рядовых. Министерство обороны обеспечило центр средствами коротковолновой связи и радиостанциями гражданского назначения.