В Лондоне фермеры на тракторах съезжаются на протест против нового налога
Sky News: в Лондоне сотни фермеров съезжаются на протест против нового налога
© Getty Images / PA Images/Yui MokАкция протеста фермеров в Лондоне
© Getty Images / PA Images/Yui Mok
Акция протеста фермеров в Лондоне
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сотни фермеров на тракторах начинают протест в центре Лондона, выступая против введения налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, сообщил в среду телеканал Sky News.
В ноябре более 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона, протестуя против введения нового налога. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.
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"Сотни фермеров выезжают сегодня на своих тракторах на улицы около (центрального района Лондона – ред.) Вестминстер, чтобы выразить гнев из-за изменений налога на наследство", - передаёт телеканал.
Полиция Лондона сообщила, что тракторы уже начали прибывать в правительственный квартал Уайтхолл.
Участники акции выступят с речами, после чего медленно проедут по центральным улицам британской столицы, сообщает Sky News.
Ранее британский минфин объявил о введении налога по ставке 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). Британские власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 хозяйств и затронут меньшинство фермеров. Фермерская ассоциация "Национальный союз фермеров" (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% ферм. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.