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В Лондоне фермеры на тракторах съезжаются на протест против нового налога - РИА Новости, 11.12.2024
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14:46 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/london-1988609611.html
В Лондоне фермеры на тракторах съезжаются на протест против нового налога
В Лондоне фермеры на тракторах съезжаются на протест против нового налога - РИА Новости, 11.12.2024
В Лондоне фермеры на тракторах съезжаются на протест против нового налога
Сотни фермеров на тракторах начинают протест в центре Лондона, выступая против введения налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, сообщил в среду... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:46
2024-12-11T14:46
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сотни фермеров на тракторах начинают протест в центре Лондона, выступая против введения налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, сообщил в среду телеканал Sky News. В ноябре более 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона, протестуя против введения нового налога. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс. "Сотни фермеров выезжают сегодня на своих тракторах на улицы около (центрального района Лондона – ред.) Вестминстер, чтобы выразить гнев из-за изменений налога на наследство", - передаёт телеканал. Полиция Лондона сообщила, что тракторы уже начали прибывать в правительственный квартал Уайтхолл. Участники акции выступят с речами, после чего медленно проедут по центральным улицам британской столицы, сообщает Sky News. Ранее британский минфин объявил о введении налога по ставке 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). Британские власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 хозяйств и затронут меньшинство фермеров. Фермерская ассоциация "Национальный союз фермеров" (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% ферм. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.
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в мире, авто, лондон, джереми кларксон, борис джонсон, лиз трасс, top gear
В мире, Авто, Лондон, Джереми Кларксон, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Top Gear
В Лондоне фермеры на тракторах съезжаются на протест против нового налога

Sky News: в Лондоне сотни фермеров съезжаются на протест против нового налога

© Getty Images / PA Images/Yui MokАкция протеста фермеров в Лондоне
Акция протеста фермеров в Лондоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Getty Images / PA Images/Yui Mok
Акция протеста фермеров в Лондоне
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Сотни фермеров на тракторах начинают протест в центре Лондона, выступая против введения налога на унаследованные сельскохозяйственные земли, сообщил в среду телеканал Sky News.
В ноябре более 10 тысяч фермеров вышли на демонстрацию в центре Лондона, протестуя против введения нового налога. К акции присоединились ведущий телешоу про автомобили Top Gear журналист Джереми Кларксон, а также лидеры оппозиционных партий. Поддержку аграриям выразили многие британские политики, в том числе экс-премьеры Борис Джонсон и Лиз Трасс.
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"Сотни фермеров выезжают сегодня на своих тракторах на улицы около (центрального района Лондона – ред.) Вестминстер, чтобы выразить гнев из-за изменений налога на наследство", - передаёт телеканал.
Полиция Лондона сообщила, что тракторы уже начали прибывать в правительственный квартал Уайтхолл.
Участники акции выступят с речами, после чего медленно проедут по центральным улицам британской столицы, сообщает Sky News.
Ранее британский минфин объявил о введении налога по ставке 20% на полученные в наследство сельскохозяйственные земли, если их стоимость превышает 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона долларов). Британские власти заявляли, что нововведения распространятся на 500 хозяйств и затронут меньшинство фермеров. Фермерская ассоциация "Национальный союз фермеров" (NFU) считает, что в действительности налоговые изменения затронут 66% ферм. Ожидается, что изменения вступят в силу в апреле 2026 года.
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