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В Ливане обеспокоились активизацией радикальных группировок из-за Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
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19:30 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/livan-1988680484.html
В Ливане обеспокоились активизацией радикальных группировок из-за Сирии
В Ливане обеспокоились активизацией радикальных группировок из-за Сирии - РИА Новости, 11.12.2024
В Ливане обеспокоились активизацией радикальных группировок из-за Сирии
Приход вооруженной оппозиции к власти спровоцировал активизацию радикальных исламистских группировок на севере Сирии, это вызывает серьезные опасения у... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:30
2024-12-11T19:30
в мире
сирия
ливан
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Приход вооруженной оппозиции к власти спровоцировал активизацию радикальных исламистских группировок на севере Сирии, это вызывает серьезные опасения у ливанских властей, рассказал РИА Новости ливанский политический источник в Триполи. "Радикальные группировки, которые проявляли активность с началом сирийского кризиса в 2011 году, начали активизироваться. У них нет необходимости пересекать границу, так как они по факту давно в Ливане",- сказал собеседник агентства. По данным источника, руководители радикальных группировок на севере Ливана находятся в прямом контакте с руководителями вооруженной оппозиции. "Мало вероятно, что стоит надеется на гарантии группировок и с радикальными взглядами о безопасности представителей других меньшинств в том числе и в рамках свободы вероисповедания. Опасен тот факт, что они не подчиняются единому командованию, что вызвало между ними разногласия и такая картина тревожна",- добавил собеседник агентства. Бывший депутат из северного Ливана из алавитской конфессии Али Дарвиш в свою очередь рассказал РИА Новости, что смена власти в Сирии выявила реальную расстановку сил на севере Ливана, которая поделена пополам на сторонников революционеров и их противников. Но, несмотря на происходящее, Дарвиш отметил, что армии и службам безопасности удалось взять ситуацию под контроль.
https://ria.ru/20241211/asad-1988648023.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988612654.html
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в мире, сирия, ливан, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Ливан, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Ливане обеспокоились активизацией радикальных группировок из-за Сирии

Источник в Триполи: радикальные группировки на севере Сирии активизировались

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкФлаг сирийской оппозиции
Флаг сирийской оппозиции - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Флаг сирийской оппозиции. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Приход вооруженной оппозиции к власти спровоцировал активизацию радикальных исламистских группировок на севере Сирии, это вызывает серьезные опасения у ливанских властей, рассказал РИА Новости ливанский политический источник в Триполи.
"Радикальные группировки, которые проявляли активность с началом сирийского кризиса в 2011 году, начали активизироваться. У них нет необходимости пересекать границу, так как они по факту давно в Ливане",- сказал собеседник агентства.
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По данным источника, руководители радикальных группировок на севере Ливана находятся в прямом контакте с руководителями вооруженной оппозиции.
"Мало вероятно, что стоит надеется на гарантии группировок и с радикальными взглядами о безопасности представителей других меньшинств в том числе и в рамках свободы вероисповедания. Опасен тот факт, что они не подчиняются единому командованию, что вызвало между ними разногласия и такая картина тревожна",- добавил собеседник агентства.
Бывший депутат из северного Ливана из алавитской конфессии Али Дарвиш в свою очередь рассказал РИА Новости, что смена власти в Сирии выявила реальную расстановку сил на севере Ливана, которая поделена пополам на сторонников революционеров и их противников. Но, несмотря на происходящее, Дарвиш отметил, что армии и службам безопасности удалось взять ситуацию под контроль.
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В миреСирияЛиванОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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