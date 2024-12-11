https://ria.ru/20241211/liksutov-1988547937.html

Ликсутов: машины проехали по проспекту Багратиона более 10 миллионов раз

Ликсутов: машины проехали по проспекту Багратиона более 10 миллионов раз - РИА Новости, 11.12.2024

Ликсутов: машины проехали по проспекту Багратиона более 10 миллионов раз

Автомобилисты проехали по проспекту Багратиона более 10 миллионов раз, магистраль ввели в эксплуатацию в сентябре 2023 года по концессионному соглашению,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:00

2024-12-11T10:00

2024-12-11T10:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988547464_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_694ad78502cf07ef39437e7e681fb484.jpg

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Автомобилисты проехали по проспекту Багратиона более 10 миллионов раз, магистраль ввели в эксплуатацию в сентябре 2023 года по концессионному соглашению, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город привлекает инвесторов к созданию важных инфраструктурных объектов с помощью механизмов государственно-частного партнерства. В рамках крупнейшего по стоимости и масштабам концессионного соглашения столицы год назад в эксплуатацию ввели проспект Багратиона. За 14 месяцев с момента пуска движения автомобилисты проехали по магистрали более 10 миллионов раз. Благодаря появлению новой дороги время в пути от МКАД до "Москва-Сити" сократилось на 30 минут, перепробег в среднем уменьшился на три километра", – рассказал Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.Длина проспекта Багратиона – более 20 километров, при этом почти треть дороги реализована в формате эстакады. Концессионное соглашение заключено на срок 40 лет."Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений – например, инвестиции в создание проспекта Багратиона составили более 68 миллиардов рублей. Применение концессионного механизма позволило городу минимизировать бюджетные траты на строительство и ввести объект в эксплуатацию опережающими темпами. Новая автомагистраль улучшила транспортное обслуживание 1,5 миллиона жителей Москвы и Подмосковья", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Проект был реализован благодаря совместным инвестициям пенсионных фондов группы "Газпром" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организатором финансирования выступило ЗАО "Лидер"."Концессионное соглашение позволило учесть интересы обеих сторон. Город получил уникальный по масштабу и технологическим решениям объект инфраструктуры, а инвесторы - устойчивый гарантированный доход от платной эксплуатации в период действия соглашения. Надежность партнера служит дополнительной гарантией защиты вложенных инвестиций", – отметил директор АО "Новая концессионная компания" Денис Янев.С 2014 года правительство Москвы заключило семь концессионных и одно ГЧП-соглашение, предусматривающие строительство за счет инвесторов важных для города объектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального и гостиничного хозяйства. Общий объем частных инвестиций по этим соглашениям составит порядка 124,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241210/liksutov-1988393081.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, анатолий гарбузов