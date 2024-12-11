https://ria.ru/20241211/kyuvet-1988638010.html
В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами съехал в кювет
В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами съехал в кювет - РИА Новости, 11.12.2024
В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами съехал в кювет
Автобус с 45 пассажирами под Новосибирском после столкновения с грузовиком съехал в кювет, пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:55
2024-12-11T16:55
2024-12-11T16:55
происшествия
новосибирский район
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 11 дек - РИА Новости. Автобус с 45 пассажирами под Новосибирском после столкновения с грузовиком съехал в кювет, пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция и прокуратура в Telegram-канале. "В 18.30 (14.30 мск) на автомобильной дороге в Новосибирском районе в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса, следующего по маршруту "площадь Калинина- Французский квартал", автобус совершил съезд в кювет по ходу движения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в салоне находилось 45 пассажиров. За медицинской помощью обратилось три человека. Между тем в прокуратуре региона уточнили, что пострадавших четверо. "Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по факту ДТП с участием автобуса, произошедшем сегодня на трассе Р-254. Предварительно установлено, что водитель фуры, двигаясь в попутном с автобусом направлении, въехал в заднюю часть автобуса, в результате чего общественный транспорт вылетел в кювет", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.
https://ria.ru/20241117/dtp-1984256688.html
новосибирский район
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происшествия, новосибирский район, новосибирская область
Происшествия, Новосибирский район, Новосибирская область
В Новосибирской области автобус с 45 пассажирами съехал в кювет
В Новосибирской области автобус съехал в кювет после столкновения с грузовиком
НОВОСИБИРСК, 11 дек - РИА Новости.
Автобус с 45 пассажирами под Новосибирском после столкновения с грузовиком съехал в кювет, пострадали четыре человека, сообщает региональная Госавтоинспекция и прокуратура в Telegram-канале
.
"В 18.30 (14.30 мск) на автомобильной дороге в Новосибирском районе
в результате столкновения грузового автомобиля и автобуса, следующего по маршруту "площадь Калинина- Французский квартал", автобус совершил съезд в кювет по ходу движения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в салоне находилось 45 пассажиров. За медицинской помощью обратилось три человека. Между тем в прокуратуре региона уточнили, что пострадавших четверо.
"Прокуратурой Новосибирского района организована проверка по факту ДТП с участием автобуса, произошедшем сегодня на трассе Р-254. Предварительно установлено, что водитель фуры, двигаясь в попутном с автобусом направлении, въехал в заднюю часть автобуса, в результате чего общественный транспорт вылетел в кювет", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.