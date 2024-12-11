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ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:11 11.12.2024 (обновлено: 11:18 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/kurakhovo-1988564259.html
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов
Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:11
2024-12-11T11:18
специальная военная операция на украине
курахово
владимир рогов
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружено российскими войсками с нескольких сторон, в самом городе восточная часть уже освобождена, бои идут в центральной, южной и западной частях, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ из Курахово."Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе", - сказал Рогов.По его словам, все подходы к элеватору были открытые и простреливались в радиусе двухсот метров. "Водрузили триколор бойцы из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа", - добавил Рогов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241210/kurakhovo-1980950150.html
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курахово, владимир рогов, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Владимир Рогов, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов

Рогов: российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово

© Народная милиция ДНР/TelegramРоссийский флаг над элеватором в Курахово
Российский флаг над элеватором в Курахово - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Народная милиция ДНР/Telegram
Российский флаг над элеватором в Курахово
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружено российскими войсками с нескольких сторон, в самом городе восточная часть уже освобождена, бои идут в центральной, южной и западной частях, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ из Курахово.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
10 декабря, 12:50
"Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе", - сказал Рогов.
По его словам, все подходы к элеватору были открытые и простреливались в радиусе двухсот метров. "Водрузили триколор бойцы из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа", - добавил Рогов.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
© ИнфографикаКурахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
© Инфографика
Курахово — город в Марьинском районе Донецкой Народной Республики
 
Специальная военная операция на УкраинеКураховоВладимир РоговРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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