https://ria.ru/20241211/kurakhovo-1988564259.html
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024
ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов
Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:11
2024-12-11T11:11
2024-12-11T11:18
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружено российскими войсками с нескольких сторон, в самом городе восточная часть уже освобождена, бои идут в центральной, южной и западной частях, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ из Курахово."Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе", - сказал Рогов.По его словам, все подходы к элеватору были открытые и простреливались в радиусе двухсот метров. "Водрузили триколор бойцы из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа", - добавил Рогов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20241210/kurakhovo-1980950150.html
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РИА Новости
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ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов
Рогов: российские бойцы водрузили триколор на самом высоком здании Курахово