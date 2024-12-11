https://ria.ru/20241211/kurakhovo-1988564259.html

ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов

ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов - РИА Новости, 11.12.2024

ВС России водрузили триколор на самом высоком здании Курахово, заявил Рогов

Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T11:11

2024-12-11T11:11

2024-12-11T11:18

специальная военная операция на украине

курахово

владимир рогов

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988565085_136:93:1267:729_1920x0_80_0_0_1639cbb6ed9ee873b481907c4cc477c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Российские войска водрузили флаг РФ на элеваторе, самом высоком здании в городе Курахово ДНР, в котором идут бои, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее Рогов сообщал, что Курахово окружено российскими войсками с нескольких сторон, в самом городе восточная часть уже освобождена, бои идут в центральной, южной и западной частях, началось неорганизованное бегство частей группировки ВСУ из Курахово."Наши войска водрузили триколор на здании элеватора, где был настоящий укрепрайон противника и выстроена многоуровневая оборона. Это самое высокое здание в городе", - сказал Рогов.По его словам, все подходы к элеватору были открытые и простреливались в радиусе двухсот метров. "Водрузили триколор бойцы из пятой бригады 51-й армии Южного военного округа", - добавил Рогов.Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20241210/kurakhovo-1980950150.html

курахово

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курахово, владимир рогов, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность